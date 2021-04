O WhatsApp tem estado debaixo de fogo nos últimos meses. Para além de todos os problemas que surgiram com a nova política de privacidade, este serviço tem estado exposto a falhas de segurança graves e que colocam em causa a privacidade dos utilizadores.

Após revelada a falha que permite bloquear a conta do utilizador, surge outra importante. Do que foi revelado, é muito simples perseguir utilizadores e saber com quem falaram. Assim, e mais uma vez, a privacidade fica colocada em causa.

Não param de surgir falhas no WhatsApp

Foi no início desta semana que foi mostrado ser simples bloquear a conta de um utilizador do WhatsApp. Sabendo o número de telefone associado à conta, em pouco tempo é possível deixar a conta inutilizada e sem poder ser usada por umas horas.

Esta falha parece não ter sido ainda resolvida pelo WhatsApp e pode ser explorada ativamente e de forma simples. Não coloca em causa os dados dos utilizadores, mas consegue impedir a utilização deste serviço facilmente.

Status deixa saber quando estão ligados

Agora, e poucos dias depois, surge uma nova falha. Um relatório revelou que existe uma falha no status dos utilizadores e permitem que seja possível saber quando estes estão online. Assim, podem ser seguidos e perseguidos sem qualquer limite, bastando saber o número da vítima.

Muitos consideram que esta não é uma falha, dado que os utilizadores não podem desativar a apresentação desta informação. Com esses dados, muitas apps e muitos serviços conseguem fornecer histórico de presença do utilizador. Cruzando dados de outros utilizadores, fica possível saber com quem conversam e quanto tempo.

Segurança dos utilizadores fica em causa

Muitas dessas apps estão presentes na Play Store, mas a Google parece não querer removê-las. Ao contrário de outras apps, em que é instalado no smartphone das vítimas, estas soluções que permitem perseguir não têm software próprio.

O WhatsApp ainda não se manifestou sobre esta suposta falha e nem se espera que permita bloquear este comportamento. Por outro lado, este comportamento é algo que os serviços potenciam, apelando para quem quer perseguir os utilizadores, com informação que nem sempre é real e verdadeira.