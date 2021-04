Legion Phone Duel 2 é desmontado e revela o interessante sistema de duas ventoinhas

Os smartphones dedicados ao segmento gaming são cada vez mais uma constante no mercado. Na semana passada, a Lenovo lançou o Legion Phone Duel 2, mais um modelo de telefone dedicado aos jogos.

Agora o equipamento foi completamente desmontado e revelou o curioso e interessante sistema de duas ventoinhas.

A Lenovo revelou o seu novo smartphone gaming, Legion Phone Duel 2 na semana passada. Este é um interessante e potente equipamento que conta com um design muito apelativo para os gamers mais exigentes.

O popular canal do YouTube JerryRigEverything decidiu pegar no equipamento e, tal como fez a outros, desmontou-o por completo.

Legion Phone Duel 2 foi desmontado

O youtuber Zack Nelson, dono do canal, foi o responsável por abrir o novo smartphone gaming da Lenovo. No entanto, num teste anterior, o equipamento partiu em três partes, devido à forma como os seus componentes internos estão dispostos.

Assim, uma vez já semiaberto, no presente teste foi fácil aceder às suas peças. Cada um dos painéis traseiros de vidro conta com sensores capacitivos que funcionam como botões extra e são configuráveis para poderem ser usados nos jogos.

Por sua vez, o painel central mostrou ser mais resistente devido à sua posição e integração com a estrutura do Legion Phone Duel 2. Zack conseguiu abri-lo pelas laterais com um canivete, no entanto tal provocou a quebra do vidro. As laterais são semelhantes e trazem metade de bateria, botões ultrassónicos configuráveis e colunas que integram com o sistema de vibração no eixo Z para provocar uma resposta háptica.

O smartphone não traz certificação de resistência à água, mas conta com borrachas e redes em redor dos locais sensíveis, como microfones e peça para SIM. Desta forma, o telefone conseguirá pelo menos resistir a quedas em cima de pequenas quantidades de líquido.

O interessante sistema de ventoinhas duplas

De seguida, Zack consegue remover o conetor da câmara frontal e analisar assim o curioso sistema de arrefecimento do Legion Phone Duel 2. A ventoinha que suga o ar frio para dentro conta com 29 hélices para gerar fluxo de ar, mesmo que esteja tapada numa superfície, como uma mesa, graças à abertura lateral.

Esse ar é depois direcionado para o tubo de cobre com a ajuda de outra ventoinha que encaminha o o ar e gera a pressão suficiente para dissipar o calor. A Lenovo indica que este sistema é então capaz de manter o processador Snapdragon 888 cerca de 30% mais frio do que os smartphones concorrentes que tragam o mesmo SoC.

Já as baterias não se conseguem remover facilmente. E ao serem removidas exibem mais um botão extra deste equipamento que são os sensores de pressão no ecrã.

Por esta via, o youtuber também acede depois à câmara de vapor do Legion Phone Duel 2. Este componente é ligado aos tubos de cobre que recebem o fluxo de ar das ventoinhas. E esta é uma das maiores câmaras encontradas num smartphones.

Veja o vídeo aqui:

Este Legion Phone Duel 2 estará disponível na China já em abril, mas à Europa e Ásia-Pacífico chegará em maio. O preço sugerido para o modelo de 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento com a base de carregamento sem fios começa nos 999 euros. Já a opção de 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento sem o extra é de 799 euros.