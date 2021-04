Mais que uma cópia do Chrome, o Edge tem conseguido crescer e ganhar novas funcionalidades que o tornam único. Com uma base já bem conhecida, a Microsoft tem sabido desenvolver as suas próprias funções e propriedades.

Sendo um browser, tem de estar preparado para todos os utilizadores, sejam eles de qualquer idade. A Microsoft deu agora um passo importante e criou um modo dedicado para as crianças usarem a Internet.

Com a versão 90 do Edge a Microsoft resolveu apostar em novas áreas e em novos utilizadores. Se já permitia criar vários perfis para os vários utilizadores que usam o computador, agora tem uma novidade que abrange ainda mais utilizadores.

Falamos do novo modo dedicado para as crianças usarem a Internet, que muda completamente o Edge. Este abrange várias áreas, desde a personalização, adaptada aos mais novos, até à filtragem de conteúdos e sites considerados menos corretos para este perfil.

Em primeiro lugar, este modo do Edge tem todas as cores mais ajustadas a crianças. Têm presentes personagens com que estes se identificam e que torna mais simples usar este browser da Microsoft. Claro que pode ser totalmente personalizado.

Por outro lado, e para proteger estes utilizadores mais pequenos, existe uma filtragem maior. A Microsoft permite apenas o acesso a um conjunto restrito de sites, mas os pais têm a possibilidade de adicionar novos sites e novos serviços da Internet.

Uma curiosidade deste novo modo é o controlo que dá. Todos os atalhos do Windows e do macOS são desabilitados e impedem que as crianças saiam do modo dedicado às crianças. Também para sair e fechar o browser, será necessário colocar a password do utilizador.

Esta é a solução quase perfeita para os pais que emprestam o seu computador aos filhos não terem problemas. É também um exemplo de uma funcionalidade que a Google devia copiar do Edge e trazer para o seu Chrome.