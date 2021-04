Dica: 3 formas simples de silenciar qualquer conversa no Telegram

Explorar o Telegram é muito interessante, com novidades constantes. A equipa de programadores consegue adicionar funcionalidades muito úteis para o utilizador tornando este num dos melhores serviços para conversar.

Com a crescente utilização e com as comunicações constantes é necessário conhecer alguns truques. Claro que podemos sempre silenciar qualquer uma destas conversas, de forma simples e rápida, e hoje damos a conhecer três formas de o fazer.

Tal como acontece no WhatsApp ou no Signal, os utilizadores estão constantemente a comunicar e falar. Se em muitos casos isso é possível, há situações em que precisam de silenciar uma ou outra conversa para termos alguma paz e silêncio. A forma é simples e podem encontrar de seguida.

#1 – Tudo feito no ecrã principal

A primeira opção mostra a forma simples como qualquer um destes processos pode ser realizado. Na janela principal do Telegram só precisam descer até à conversa que querem silenciar. Carreguem nela e fiquem assim até aparecer um novo menu no topo.

É aí que devem agora procurar o ícone associado ao silenciar. Ao carregarem, abre-se na zona inferior um menu com as várias opções de tempo. Existe a possibilidade de escolher vários períodos, para assim estarem sem receber notificações.

#2 – Dentro da conversa é simples

A segunda opção é tratada na própria conversa. Podem aqui escolher também silenciar por um determinado tempo, tendo interrompendo as notificações. Carreguem então no nome do grupo dou do contacto para acederem à zona de informação e configuração.

Nesta área, e abaixo da imagem do canal ou do contacto, encontram a opção que procuram. Chamada Notificações, esta desativa de forma permanente todos os alertas que essa conversa possa criar para o utilizador.

#3 – Basta deslizar no Telegram

Por fim, e novamente no ecrã principal, temos outra maneira simples de silenciar qualquer conversa no Telegram. Precisam antes de configurar a ação associada ao swipe, para que tenha a ativa a opção silenciar.

Com essa opção ativa, só precisam de escolher a conversa do Telegram que querem silenciar. Façam swipe na pretendida e vão ver surgir o ícone com a opção silenciar. Ao puxarem até ao final ativam-na de forma permanente. Para reverterem só precisam de repetir.

É com estas formas simples que podem controlar as notificações de qualquer conversa no Telegram. Com um simples swipe ou um toque prolongado podem silenciar de forma permanente, ou por um período mais curto todas as mensagens