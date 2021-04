Dica: Como personalizar a ação do swipe nas conversas do Telegram

Apesar de todas as funcionalidades que lhe são conhecidas, o Telegram tem ainda alguns segredos. Estes escondem algumas funções que permitem a esta app de mensagens oferecer ainda mais aos utilizadores

Um desses exemplos está no swipe que podem fazer nas mensagens, despoletando uma ação. Estas podem ser definidas de forma simples e muito rápida. Vamos assim aprender a configurar e usar esta funcionalidade que pode ser muito útil.

Há muitas novidades que vão sendo lançadas de forma discreta no Telegram. Muitas acabam por ser reveladas de forma direta, mas outras só são vistas com a utilização e com testes realizados pelos utilizadores ao usar o Telegram.

Como configurar o swipe

A possibilidade de fazer swipe na lista de conversas encaixa-se na segunda, com a maioria a não a conhecer. Esta pode ser útil para gerir a lista de conversas, removendo, arquivando ou marcando cada uma como lida. O utilizador decide o que quer fazer.

A configuração deste elemento é simples e rápida, sendo iniciada com o acesso ao menu do Telegram. Este é aberto com o carregar nas 3 barras horizontais no topo direito da app. Aqui dentro devem, depois, escolher a opção Configuração, avançado para Configurações de Chats.

Definir as ações que vai tomar

Esta é uma área onde podem definir muitos parâmetros do Telegram, desde o seu visual até À forma como o serviço trata os links recebidos. A meio encontram a área dedicada às ações do deslizar na lista de chats. É aqui que definem o que acontece com o swipe.

As ações disponíveis são o arquivar, silenciar, apagar, mudar pasta, fixar ou lido. O utilizador só precisa de escolher a ação que quer associar. De notar que a opção mudar pasta desabilita esta opção e o swipe avança apenas para a área seguinte.

Controlar as conversas no Telegram

Para usarem só precisam mesmo de escolher a conversa pretendida do ecrã principal e fazer swipe para a esquerda. Será mostrada a ação que vai ser tomada, bastando avançar com o movimento até ao seu final.

Esta ação poderá ser tomada em qualquer pasta presente no Telegram, bastando mover qualquer conversa aí presente. Curiosamente, e em algumas ações, caso estas já estejam feitas, a ação será a contrária. Falamos do marcar como lido ou do fixar no caso de marcações.

Este é apenas um entre muitos outros pequenos truques e segredos que o Telegram tem. Tornam esta app de mensagens ainda melhor e com muito mais interesse para os utilizadores, tendo uma gestão ainda mais simples.