Será este o “Galaxy mais poderoso” da Samsung? Veja as imagens

A Samsung tem evento marcado para dia 28 de abril onde vai apresentar o aquilo a que chamou de “Galaxy mais poderoso”. Sem certezas absolutas, mas com uma grande probabilidade, sabemos que a Samsung não se deverá estar a referir a um smartphone. Nesta fase poderia ser um dobrável, mas esse só deverá chegar no verão.

Então, a que estará a Samsung a referir-se?

Ao que tudo indica, a Samsung deverá estar a referir ao lançamento de novos computadores. Serão assim estes os mais poderosos Galaxy da marca. Foi através de um vídeo no seu canal de YouTube que a marca anunciou a data do novo evento e lançou então o mote para este lançamento.

Descortinando o vídeo, podemos ver uma caixa com dimensões relativamente grandes que emana uma luz azul e faz agitar tudo à sua passagem. No final, é rodado um grande cubo com uma das faces iluminadas. É nesta imagem que podemos ser levados a imaginar um computador portátil, pela forma como a luz é dissipada.

Entretanto, algumas imagens de renderizações começaram as surgir, vindas de fontes credíveis nesta área e que, ao longo dos anos, vão acertando em cheio nos designs e especificações dos produtos que estão prestes a chegar ao mercado.

O “Galaxy mais poderoso” da Samsung será um computador

Evan Blass partilhou então algumas imagens daquilo que deverá ser então o mais poderoso dos Galaxy. Assim, na imagem abaixo, vemos aquilo que será o Samsung Galaxy Book Pro 360, um portátil cujo ecrã abre em toda a sua extensão, tornando-se num tablet. Além disso, vemos também o suporte à S Pen.

Haverá ainda espaço para o Samsung Galaxy Book Pro, sendo este um portátil mais tradicional.

Os novos computadores da Samsung supostamente virão em opções de 13 e 15 polegadas e teremos processadores Intel Core de 11ª Geração (i3 / i5 / i7). Além disso, com os modelos de 13 polegadas virá a nova GPU Intel Iris Xe, desenhada para portáteis, os modelos de 15 polegadas deverão trazer uma Nvidia MX450. Relativamente aos ecrãs, teremos opções AMOLED Full HD e já poderemos ver algum destes adaptado à Era 5G.

Além das imagens de renderização, sugiram já duas imagens reais que nos dão uma visão mais fidedigna do que poderão ser estes novos computadores.

Há ainda que destacar que este evento poderá trazer modesto um Galaxy Tab S7 Lite de 12,4″ com processador Snapdragon 750G, 4 GB de RAM e suporte para S-Pen.

Resta então esperar por dia 28 de abril para conhecer realmente as novidades preparadas pela Samsung e perceber se todas elas chegaram ao nosso mercado. O evento será transmitido no canal de YouTube da marca em direto, às 15h.