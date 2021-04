Uma das maiores preocupações dos utilizadores do WhatsApp está na sua segurança. Tudo aponta para que mesmo com algumas camadas de segurança aplicadas, as mensagens podem ser lidas de forma central, mesmo com todas as informações do Facebook.

Claro que a somar a isso existem bugs e falhas, que colocam em causa os dados dos utilizadores. Um novo problema foi agora descoberto, que coloca à vista dos contactos bloqueados alguma informação do utilizador.

Há uma nova falha no WhatsApp

Sendo um dos serviços de mensagens mais usados na Internet, o WhatsApp tem de garantir o máximo de segurança. Claro que desde sempre existiu a dúvida sobre o que o Facebook consegue ler sobre os utilizadores e as suas mensagens, mas sempre foi garantido que não acontece.

A mais recente falha descoberta parece ter já algum tempo e tem vindo a ser confirmada por alguns utilizadores. Estes confirmam desde certo que há dados seus a serem expostos e poderem ser vistos por terceiros.

Segurança estará comprometida

Foi o conhecido site WABetaInfo que o revelou e que tem vindo a recolher informações e confirmações. Do que é revelado, os contactos bloqueados de um utilizador parecem conseguir ver as suas publicações de status do WhatsApp.

Para pior a situação, parece que esta falha vai ainda mais longe no que toca à sua disseminação. As publicações de Status parecem estar visíveis a todos, mesmo em contactos que não estão registados na lista dos utilizadores.

Publicações de Status visíveis a todos

Há ainda relatos de situações opostas, em que as publicações de Status não chegam aos utilizadores que as deveriam receber. O WhatsApp ainda não reagiu a esta situação e aparentemente ainda não terá reconhecido a sua existência, deixando a dúvida se tem conhecimento da mesma.

Resta saber qual a origem do problema e quando este estará resolvido. Provavelmente será uma questão central e que o WhatsApp conseguirá resolver, trazendo de volta o comportamento normal das publicações de Status dos utilizadores.