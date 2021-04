GNR registou mais 300 burlas informáticas e nas comunicações

Não é novidade nenhuma que em Portugal o crime informático tem vindo a crescer. Efeitos da pandemia ou não, os números revelados pelas autoridades são muito claros. De acordo com informações da Guarda Nacional Republicana (GNR), em 2020 foram registados mais de 1500 crimes de burlas.

Uma boa parte dos crimes são burlas informáticas e nas comunicações cuja incidência tem vindo a crescer substancialmente.

A GNR revelou recentemente que, em 2020, as “burlas informáticas e nas comunicações” foram as que registaram maior incidência, com 331 ocorrências registadas, seguindo-se as “burlas com fraude bancária”, com 169 ocorrências. A autoridade referiu que em 2020 foram registados 1.587 crimes de burlas a idosos, com especial destaque para o distrito do Porto e Setúbal.

A Guarda Nacional Republicana alertou ainda para outros métodos de burlas no âmbito da COVID-19…

O burlão aborda a vítima dizendo que irá ser notificada para ser vacinada, a meio do diálogo diz à vítima que necessita de descontaminar/desinfetar a moradia das vítimas com finalidade de ter acesso aos bens da vítima e no final os burlões acabam por levar os bens

A corporação indicou que um “estudo efetuado às ocorrências registadas” revelou, por outro lado, que existe “uma percentagem mais alta de vítimas do sexo masculino com 938 casos e 649 vítimas do sexo feminino”, apontando, no entanto, que as vítimas são escolhidas de “forma aleatória”.

A GNR alertou para a estratégia dos burlões que, em regra, “são homens e mulheres bem vestidos, bem-falantes”, que se apresentam como “familiares, amigos de familiares ou funcionários de alguma empresa”, revela a Lusa.

Muitas vezes usam o conto do vigário para ludibriar as vítimas, ou aproveitam a mudança de notas para convencer os idosos a entregar o dinheiro ‘antigo’ que possuem, garantindo que será entregue o mesmo montante em notas novas

As ocorrências registadas de burlas a idosos cresceram 11% em 2020, já que no anterior tinham sido assinaladas 1.412 ocorrências.

