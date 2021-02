A Huawei tem estado a melhorar e aprimorar os seus serviços mais relevantes. Com novidades constantes, estes têm subido a fasquia e tornado-se alternativas para quem está dentro do ecossistema da empresa e até para quem os adota.

Com o Petal Maps mostrou que é capaz de criar um serviço de mapas com uma qualidade elevada. Pode já ajudar os utilizadores no dia a dia a deslocarem-se com precisão e instruções. A grande novidade é que agora também já está em português.

As melhorias do Petal Maps

Sem acesso ao Google Maps, e a outros serviços, a Huawei resolveu encontrar soluções. A mais inteligente foi mesmo a criação das suas propostas e assim surgiu o Petal Maps com todas as suas funcionalidades e opções.

Este serviço está plenamente funcional e já disponível a todos, podendo ser encontrado na AppGallery. Depois de instalados é tudo o que é necessário para navegarem quer em Portugal, quer em qualquer outro ponto do planeta. Se preferirem, têm também esta opção na Play Store.

Configurações no serviço da Huawei

Com a chegada do Petal Maps no nosso idioma, podemos ter já as instruções no nosso idioma. Para mudarem a configuração das indicações devem escolher em primeiro lugar o separador Eu, seguido depois da opção Definições da navegação.

É nesta área que vão poder configurar e ajustar as opções que existem para a navegação no Petal Maps. A Huawei reduziu ao mínimo esta área, focando-se apenas nas que são realmente essenciais e necessárias para os utilizadores. Assim, escolham agora a opção Idioma.

Alterar para navegar em português

Isto abrirá uma lista com os idiomas suportados atualmente pelo Petal Maps e aí dentro estará o nosso português. Podem ainda escolher a opção Predefinido, que irá usar o que está escolhido para o Android, caso tenha suporte da Huawei.

Daí em diante, e ao navegarem, vão finalmente ter as indicações em português, como seria desejado. Esta é mais uma atualização importante do Petal Maps que se junta às recentes novidades. Oferece agora em direções em transportes públicos, a pé e de bicicleta, e indicações de rotas e tráfego no nosso idioma.