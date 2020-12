COVID-19: Registo da vacina no Android e iOS? Sim, já existe

Registo da vacina no smartphone? A tecnologia tem sido uma forte aliada da área da saúde. A par de toda a ciência direcionada para a descoberta de soluções para a COVID-19, têm também aparecido ferramentas tecnológicas para ajudar a controlar a pandemia (ex. App StayAway COVID). Com o processo de vacinação em marcha, porque não ter o registo que foi vacinado no seu smartphone?

A empresa Healthvana já lançou uma solução.

Registo da vacina na Apple Wallet ou Google Pay

Aproveitando todo o potencial da tecnologia e dos dispositivos móveis, a empresa americana Healthvana lançou uma solução para registo da toma da vacina. Esta solução permite certificar e guardar informação sobre a vacinação, fazendo uso da Apple Wallet e Google Pay do iOS e Android, respetivamente.

A aplicação apresenta dados sobre quem administrou a vacina, o número de paciente e também as datas em que foram tomadas as doses da mesma. É também apresentada a informação sobre qual foi a vacina administrada.

A ideia é bastante interessante, mas apenas está disponível para os Estados Unidos. Tendo em conta a utilidade da mesma, talvez esta solução possa ser disponibilizada na Europa. Em Portugal já é possível ter o boletim de vacinas no smartphone.

A app MySNS Carteira reúne a informação de saúde do cidadão numa aplicação residente no seu smartphone. Associada ao cidadão, através do seu número de Utente SNS e validada com a informação presente no Registo Nacional de Utente (RNU), o cidadão associa “cartões” específicos por componentes informativas do seu interesse. Cada cartão corresponde a um tipo de informação de saúde. A MySNS Carteira, aplicação do SNS, permite que os profissionais de saúde acedam à ficha individual de vacinação, podendo o cidadão consultar e imprimir o seu Boletim de Vacinas digital.

Talvez os serviços do Governo possam disponibilizar nesta solução informações sobre a toma das vacinas.

