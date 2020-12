Tesla abre a maior estação de carregamento elétrico: 72 pontos de recarga em Xangai

Um dos grandes trunfos da Tesla é a sua rede de carregamento de energia. Apesar dos carros elétricos da marca serem ainda líderes no segmento em vários quesitos, a verdade é que no futuro poderá ser esta rede a pesar na escolha do consumidor. Assim, a empresa de Elon Musk acaba de inaugurar a sua maior estação de carregamento até ao momento. São 72 pontos de carga agora disponíveis em Xangai, a maior cidades da China.

Esta inauguração marca um ponto importante na estratégia da Tesla. Além da Tesla Giga Shanghai, agora a cidade é referência no mundo no que toca ao abastecimento dos elétricos.

Tesla aumenta a sua rede de carregadores em Xangai

A China é um território importante para Tesla. É a casa da Gigafactory 3, um dos seus centros de design e, agora, o local da maior estação de Supercharger Tesla até hoje. Segundo informações, Xangai foi o lugar escolhido para a instalação.

O parque foi instalado no estacionamento do Centro Internacional Jing’An de Xangai e abriga um total de 72 estações de carregamento. Foi o proprietário de um Tesla que partilhou imagens e vídeo desta nova estação, mostrando uma imagem do seu Tesla a informar o número de carregadores disponíveis.

72 tesla que podem carregar em simultâneo… é obra!

A Tesla está a aumentar a sua rede de carregadores em todo o mundo, especialmente na China. Assim, a empresa abriu agora a totalidade do poderoso conjunto que precede o anterior lançamento de 29 carregadores disponibilizados já no início deste mês.

Vários destes carregadores são V3. Isto é, são supercarregadores capazes de recarregar até 120 quilómetros de autonomia em apenas cinco minutos.

Conforme podemos ver vídeo partilhado pelo utilizador, um piso de estacionamento é praticamente dedicado aos Superchargers. A título de curiosidade, relembramos que os carregadores Tesla são (quase) exclusivos para veículos da marca. No passado, havia quem carregasse o carro de outra marca nos carregadores, mas a empresa já solucionou essa situação.

No entanto, Musk disse há apenas uma semana que os carregadores Tesla estão acessíveis a carros de outros fabricantes, embora sem dar detalhes de quais acordos existem com outros fabricantes.

Na Europa também é necessário este tipo de investimento. Apesar de haver algum investimento, a verdade é que existem cada vez temos mais carros da marca a circular nas ruas. Há uma grande necessidade de se reforçar esta rede de supercarregadores.

