Blogger que divulgou o Xiaomi Mi 10 antes do tempo tem que pagar 150 mil dólares

Já estamos habituados a conhecer antecipadamente determinados produtos tecnológicos antes de estes serem apresentados oficialmente. Contudo, até aqui, raramente se ouviu falar em consequências para os autores dessas publicações. Mas agora há uma história diferente.

Um blogger chinês partilhou o seu unboxing ao modelo Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition antes do seu lançamento oficial. No entanto, como consequência, foi agora condenado a pagar 150 mil dólares à marca.

O mundo da tecnologia não há espaço para aborrecimentos, uma vez que é repleto de histórias insólitas, interessantes, animadas e pertinentes. E nem sempre as notícias são as melhores, mas não deixam de ser curiosas.

Blogger condenado a pagar 150 mil dólares por revelar Xiaomi Mi 10

O blogger Gu Xuyuang, dono do site Beautiful Technology, realizou o unboxing ao telefone Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition antes do seu lançamento oficial. No entanto esta revelação custou-lhe agora um problema judicial sério.

Como consequência deste unboxing antecipado, Gu Xuyuang foi agora condenado a pagar uma indeminização de mais de 150 mil dólares (~126 mil euros) por violar o acordo de confidencialidade com a fabricante chinesa.

O blogger recebeu o equipamento mas com a condição de salvaguardar a confidencialidade, ou seja, estava proibido de divulgar detalhes do smartphone antes do lançamento oficial. Mas o internauta passou por cima desse acordo e lançou no blog o seu unboxing da edição comemorativa do Mi 10 em agosto de 2020.

Xiaomi aponta para “prejuízos irreparáveis”

Na ótica da Xiaomi, esta quebra de confidencialidade resultou na divulgação antecipada de praticamente todos os detalhes do equipamento. Assim, segundo a empresa chinesa, esta situação causou “prejuízos irreparáveis”. Como consequência, a marca teve que parar e reformular a sua estratégia de divulgação e lançamento desta edição especial do Xiaomi Mi 10.

Desta forma, a justiça considerou que o blogger não respeitou o que estava acordado, sendo então condenado a pagar 1 milhão de yuans, cerca de 154,7 mil dólares, à Xiaomi.

Caso Gu Xuyuang não pague, então ao valor serão adicionados os juros e coimas de atraso. Para além disso, o blogger ficou obrigado ainda a divulgar um pedido de desculpas formal à empresa nos próximos 7 dias.

O internauta, no entanto, já partilhou na sua conta da rede social Weibo uma declaração onde pede desculpas aos utilizadores da marca, à empresa e ao CEI Lei Jun. Essa declaração pode ser vista na imagem acima.