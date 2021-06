Há muito tempo que o Telegram nos habituou a trazer novidades de forma rápida e constante. Este serviço de mensagens não descansa sobre os seus resultados e está constantemente a tentar melhorar e a criar novidades.

Foi precisamente isso que aconteceu agora, na nova versão que está agora a ser instalada. As novidades são muitas e trazem ainda mais funcionalidades à ferramenta que poderá ser a mais segura de todas neste campo. Vamos conhecer a novidades do Telegram.

O Telegram resolveu lançar no mesmo dia duas novidades importantes para este serviço. A app de mensagens reforça a sua oferta, com estas melhorias, a que muitos queriam ter acesso antes do tempo. Focam-se na comunicação em grupo e também na própria interface.

chegaram as chamadas de vídeo em grupo

A primeira delas está nas chamadas de vídeo, que agora passam a poder ser de grupo. Qualquer conversa de voz pode ser transformada numa destas chamadas de vídeo. O limite para estas chamadas é de 30 utilizadores, que vão estar em contacto direto. Espera-se que este valor cresça em breve.

Para além disso, há uma novidade na partilha do ecrã. A somar à partilha da câmara, passa a poder ser feita a partilha do ecrã ou, ambas em simultâneo. Além disso, há melhorias nas Opções para Supressão de Ruído e também a chegada e um modo tablet para estas novas chamadas de vídeo em grupo.

Mais novidades do Telegram

Se estas são novidades no campo da comunicação, o Telegram tem outras alterações a chegarem. Estas focam-se na sua interface, que conta agora com papéis de parede animados que são gerados de forma algorítmica. Com esta novidade, as conversas ficam mais interessantes e adaptam-se ao utilizador.

Os Papéis de Parede podem agora ser também partilhados entre os utilizadores e os stickers seguem o mesmo processo, podendo ser partilhados entre todos os que pretenderem. Claro que as mudanças subtis estão presentes, com novos ícones no iOS e emojis animados.

Como referimos, estas novidades estão já a caminho dos utilizadores com as recentes atualizações do Telegram. Assim que estejam instaladas, os utilizadores podem explorar na sua plenitude.