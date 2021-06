Há casos insólitos no mundo da tecnologia, que não têm muita explicação lógica, mas que têm impacto muito grande. Que o digam os muitos utilizadores dos WD My Book Live, que agora estão a ser vítimas de um ataque sem precedentes.

Este NAS está a sofrer um ataque remoto e todos os dados dos utilizadores estão a desparecer, sem poder ser feito nada contra. Este é um problema grave e todos os que ainda não perderam os seus dados devem desligar os seus WD My Book Live da Internet.

O WD My Book Live é um NAS onde os utilizadores colocam os seus documentos, as suas fotografias e todo o seu histórico de informação. Um disco remoto ligado à rede onde podem deixar o que entenderem, como se estivessem nos seus computadores.

É precisamente este NAS que está agora a ter problemas sérios, com os utilizadores a reportarem que os seus dados simplesmente desapareceram. A piorar a situação, o acesso fica impossibilitado, uma vez que a password definida é alterada.

Os que investigaram esta situação depararam-se com uma situação estranha. Este eliminar dos dados parece ter surgido de forma remota, dos servidores da WD, que comunicam com estes NAS. Assim, e com essa ordem, os WD My Book Live eliminaram os dados presentes.

Ao contrário de outros NAS, de outras marcas, esta solução da WD apenas comunica com os servidores da marca, estando protegido por uma firewall local. Assim, tudo apontava para que o problema estivesse nos servidores da WD, que teriam sido comprometidos.

No entanto, e do que a WD revela, os seus equipamentos centrais não foram comprometidos e está a apontar a origem do problema para outra causa. Na sua declaração sobre esta situação, aponta para um malware e para uma falha dos WD My Book Live, sem nunca explicar como estes foram comprometidos.

Por agora, a recomendação da WD é que os My Book Live sejam imediatamente desligados da Internet. A empresa está ativamente a tentar descobrir o ponto de falha e como resolver o problema. A última atualização destes NAS foi em 2015, estando desde essa altura sem qualquer correção de problemas.