AnTuTu: Os 10 smartphones Android mais poderosos de janeiro de 2020

O ano de 2020 está praticamente no início e já temos muitas novidades a aparecer, nomeadamente no segmento dos smartphones flexíveis. Conforme podemos perceber, o serviço AnTuTu Benchmark analisou os smartphones Android e concluiu quais os 10 mais potentes de janeiro de 2020.

Provavelmente para alguns será o guia para comprar agora o melhor de entre os melhores.

Na hora de comprar um smartphone novo, normalmente pesquisamos na Internet, vemos análises e comparativos, pedimos opinião nas lojas da especialidade ou a entendidos no assunto, ou simplesmente confiamos na nossa intuição. Contudo, também podemos recorrer ao AnTuTu Benchmark, uma app famosa por analisar várias características dos smartphones, fazendo comparativos entre diversos dispositivos.

AnTuTu mostra os 10 smartphones mais poderosos de janeiro de 2020

O TOP 10 que se segue corresponde a um apanhado dos smartphones Android do mercado, determinando os mais poderosos de janeiro de 2020.

A marca Vivo ocupa os três primeiros lugares, com os modelos iQOO Neo 855 em 1.º lugar, seguido do iQOO Pro 5G e do NEX 3 5G. Apesar de não ter um mercado tão expressivo no resto do Mundo, é na China que esta marca vende significativamente. No 4.º e 5.º lugares temos o OnePlus 7T Pro e o OnePlus 7T respetivamente, enquanto que o ASUS ROG Phone II se encontra no 6.º lugar.

O Realme X2 Pro é o 7.º nesta lista, seguido do Honor V30 Pro 5G. Nos últimos lugares surgem o OPPO Reno Ace e o Huawei Mate 30 Pro 5G.

Os 10 Android de gama média mais poderosos de janeiro de 2020

Para além de um TOP generalizado, o AnTuTu Benchmark também definiu os 10 smartphones Android de gama média mais poderosos de janeiro de 2020.

Esta lista alberga os 10 mais poderosos Android que não são topos de gama, nem são fraquinhos… andam ali pelo meio. São os modelos que interessa a grande parte dos consumidores, isto porque podem ter um equipamento com alguma qualidade, sem gastar muito dinheiro.

Nesta gama, o OPPO Reno 3 5G destaca-se significativamente dos restantes, podendo ser uma aposta para quem está a pensar comprar smartphone nesta altura. Além deste, podemos ver que em 2.º lugar surge o Vivo X30 Pro 5G, em 3.º está o Redmi K30 5Gb e em 4.º temos o OPPO Reno 3 Pro 5G. A meio da lista contamos com o Honor 9X Pro, seguido do Huawei nova 6 SE e do Honor 20S.

Os últimos três lugares pertencem, por ordem decrescente, aoRedmi Note 8 Pro, Redmi K30 e ao Oppo Reno2. Conforme podemos verificar, os modelos com 5G vieram para liderar, percebendo-se que é este o caminho a seguir.

No entanto, o AnTuTu alerta que esta é uma comparação bruta de resultados que não analisa especificamente detalhes como câmara, design, autonomia, etc.

