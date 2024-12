Xiaomi quer muito que o Apple Watch funcione com o Android e faz por isso

Os produtos e serviços da Apple não funcionam com o Android ou oferecem uma má experiência, algo que o ecossistema Apple promove. Embora existam muitas soluções de terceiros, a lacuna é muito grande. No entanto, a Xiaomi parece determinada a mudar isso e a explorar a compatibilidade entre o Apple Watch, e outros, e os smartphones Android.

Apple Watch não funciona bem no Android

Uma publicação recente no Weibo da Digital Chat Station revela que a Xiaomi testa formas de fazer com que certos acessórios da Apple funcionem com os seus telefones. O hardware em questão inclui o Apple Watch, AirPods e HomePod.

Embora o HomePod e o Apple Watch exijam um iPhone mesmo para a configuração inicial, os AirPods funcionam com telefones Android, mas com muitas limitações, como a ausência de deteção de desgaste ou a ligação multiponto.

Conforme o relatório, a Xiaomi continua a testar a viabilidade desta compatibilidade entre plataformas, pelo que existe a hipótese de nunca ver a luz do dia. Para além dos desafios técnicos, a própria Apple poderia bloquear estes esforços, como fez com a tentativa do Beeper Mini de trazer o iMessage para o Android recentemente.

Xiaomi quer mudar este cenário em breve

Apesar dos desafios de incompatibilidade de plataformas e aplicações, seria um feito notável se a Xiaomi conseguisse ter suporte do Apple Watch no Android. No entanto, também levanta uma questão importante: porque é que um utilizador Android optaria por um Apple Watch quando já tem excelentes smartwatches Wear OS, concebidos especificamente para Android?

Embora a perspetiva de o Apple Watch funcionar com telefones Android possa ainda estar longe, muitas marcas já estão a introduzir características interoperáveis ​​com os dispositivos Apple. A Xiaomi foi longe com o seu HyperOS 2, que se estreou com a série Xiaomi 15.

Permite espelhar o ecrã do smartphone num MacBook, transferir ficheiros sem problemas entre dispositivos Apple e Xiaomi e até abrir ficheiros iWork em dispositivos Xiaomi sem conversão. Estas atualizações sublinham o sério compromisso da Xiaomi com a funcionalidade multiplataforma. Se tudo correr como a Xiaomi planeou, poderemos ver os Apple Watches a funcionar com telefones Android em breve.