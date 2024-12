OpenAI lança o Sora, uma IA brutal… mas há uma má notícia

A OpenAI acaba de anunciar o lançamento comercial do Sora, a sua inteligência artificial generativa de texto para vídeo. Pena que não está disponível em Portugal nem nos países da UE.

Uma IA poderosíssima para imagem e vídeo

Em fevereiro deste ano, a OpenAI apresentou os seus primeiros testes, que foram um passo além do que pensávamos que poderia ser feito este ano.

De facto, o que estão a colocar nas mãos do público hoje não é o Sora, mas o Sora Turbo, uma versão muito mais rápida, segundo a OpenAI.

Entretanto, houve muita concorrência para o Sora, especialmente da China (mas também da Google), mas finalmente a OpenAI mostrou mais uma vez que está acima do resto quando se trata de inovação em modelos de IA, e oferece uma consistência que não vimos em vídeos gerados por rivais como o Gen-3 Alpha da Runway.

No Explore, há alguns exemplos incríveis do que pode ser feito com o Sora a partir de hoje (que tem limites).

A primeira coisa que a OpenAI mostrou (com Sam Altman e outros engenheiros no palco) foi o Explore, um repositório onde os utilizadores podem descobrir e partilhar as suas criações.

Como a criação de vídeos vai ser complicada, os vídeos são acompanhados de prompts introduzidos para o levar a criar algo deste género.

Nesta vista, vemos as criações em destaque e recentes, atualizadas de acordo com a OpenAI, à medida que são carregadas.

A OpenAI reconhece que o Sora que está a chegar hoje em dia não está isento de limitações, mencionando especificamente algumas das críticas a este modelo:

A versão do Sora que estamos a implementar tem muitas limitações. Muitas vezes gera física irrealista e tem dificuldades com acções complexas que decorrem durante longos períodos de tempo. Embora o Sora Turbo seja muito mais rápido do que a versão de pré-visualização de fevereiro, ainda estamos a trabalhar para tornar a tecnologia acessível a todos.

No que diz respeito aos deepfakes e aos direitos de autor, não houve uma explicação aprofundada, mas houve algumas pistas.

A OpenAI diz que vai bloquear criações maliciosas e prejudiciais, como material de abuso infantil e deepfakes sexuais, limitando o envio de vídeos com pessoas.

No futuro, pretendem que chegue a mais utilizadores à medida que conseguem polir os problemas associados aos deepfakes.

Neste sentido, todos os vídeos do Sora são criados com metadados C2PA, o que permite verificar se um vídeo foi criado com o Sora. Além disso, têm uma marca de água e uma ferramenta para os utilizadores analisarem se o vídeo foi criado com o Sora.

OK... mas para que serve o Sora?

Tal como anunciado em fevereiro, com o Sora poderemos gerar vídeo seguindo um comando simples ou complexo. Mas a OpenAI também mostrou hoje outras funções ainda mais interessantes:

Carregamento de imagens : é possível carregar uma imagem e pedir ao Sora para gerar um vídeo a partir dela.

: é possível carregar uma imagem e pedir ao Sora para gerar um vídeo a partir dela. Vídeo a partir de vídeo : podemos carregar um vídeo para o Sora e pedir-lhe que o amplie. Com a ferramenta 'Recut' podemos ampliar a parte específica de um vídeo que queremos, descartando se quisermos outra parte do clip.

: podemos carregar um vídeo para o Sora e pedir-lhe que o amplie. Com a ferramenta 'Recut' podemos ampliar a parte específica de um vídeo que queremos, descartando se quisermos outra parte do clip. Direção do vídeo: através de indicações em relação a uma linha de tempo, podemos criar uma cena que varia mantendo (ou tentando manter) a coerência. Por exemplo, com a ferramenta “Remix”, podemos descrever em linguagem natural as alterações que queremos fazer a um vídeo já criado.

E o Preço?

Sim, há uma boa notícia: não tem de pagar mais para usar o Sora (se já tiver pago, claro!).

Segundo anunciou Sam Altman, se tiver uma conta ChatGPT Plus (20 euros por mês), o Sora está incluído. No entanto, só poderá gerar 50 vídeos por mês, o que equivale a 1000 créditos. Para estes utilizadores, os vídeos terão uma resolução de 720p e uma duração máxima de cinco segundos.

Se pagar a nova subscrição de 200 euros do ChatGPT Pro, obtém uma geração ilimitada de vídeos relaxados (geração mais lenta) e 500 gerações rápidas. Mas há mais: a resolução aumenta para 1080p e a duração para 20 segundos. Além disso, os utilizadores podem gerar cinco vídeos em simultâneo.

Por fim, o ChatGPT Pro permite descarregar vídeos sem marcas de água, uma necessidade para a criação de conteúdos amadores ou profissionais.

Todos os utilizadores, incluindo os utilizadores gratuitos, poderão aceder ao feed de vídeo Explore.

A má notícia? Sora não vai chegar à UE

No seu sítio Web de apoio, a OpenAI anunciou os países com acesso ao Sora. E há uma má notícia: a inteligência artificial não vai chegar à União Europeia.

Sam Altman disse que estão a trabalhar arduamente para que isso aconteça em breve, mas por agora não vai acontecer.

Depois, em separado, mencionou que também não está noutros países onde não é possível estar, referindo-se à China e a outros suspeitos do costume.