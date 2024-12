Google em 2024: Euro 2024, Ruben Amorim e Castelo Branco dominam pesquisas em Portugal

Como é normal todos os anos por esta altura, a Google passa em revista o que de mais relevante foi pesquisado no nosso país. Os dados voltam a ser muito interessantes e refletem diretamente os principais temas. Desta vez, temos Castelo Branco, Ruben Amorim e o Euro 2024 a dominarem as pesquisas no Google Portugal em 2024.

Quem dominou pesquisas em Portugal

A Google divulgou hoje os termos mais pesquisados ​​em Portugal ao longo de 2024, revelando um panorama diversificado dos interesses dos portugueses, com destaque para as figuras públicas, os eventos desportivos e o crescente fascínio pela inteligência artificial.

Nomes Nacionais Nomes Internacionais Geral Acontecimentos Programas, Séries e Filmes 1 José Castelo Branco Kate Middleton Euro 2024 Euro 2024 Secret Story 2 Ruben Amorim Betty Grafstein Digi Eleições nacionais de Portugal Big Brother 3 Miguel Bravo Donald Trump Jogos Olímpicos Eleicões EUA Divertidamente 2 4 Pedro Nuno Santos Imane Khelif Eleições nacionais Portugal Sismo Dune 5 Diogo Ribeiro Lamine Yamal Debates legislativas Tempestade subtropical Patty Isto Acaba Aqui 6 Luís Montenegro P. Diddy Eleições EUA Valência Deadpool 7 Fernando Madureira Kamala Harris Copa América Meteorito Baby Reindeer 8 Bruno Lage Joe Biden Sismo Terramoto Saltburn 9 André Ventura Mike Tyson Tempestade tropical Patty Rio Grande do Sul Oppenheimer 10 João Monteiro Rebeca Andrade Valência Vale de Judeus Griselda Blanco

No topo da lista de personalidades nacionais, José Castelo Branco e Ruben Amorim reinaram absolutos, demonstrando a popularidade do socialite e do treinador do Sporting. Internacionalmente, Kate Middleton tem conquistado a atenção dos portugueses, seguida de perto por outras figuras globais.

Google mostra o último ano no nosso país

O ano de 2024 ficou marcado por acontecimentos importantes que se refletiram também nas buscas. O Euro 2024, as Eleições Nacionais em Portugal e as Presidenciais nos EUA geraram picos de sondagem, evidenciando o acompanhamento atento da atualidade por parte dos portugueses. No mundo do desporto também se destacou, com jogadores como Diogo Costa e Lamine Yamal entre os mais pesquisados, impulsionados pelas suas prestações no campeonato europeu.

Jogadores Falecidos Música Acontecimentos Inteligência Artificial 1 Diogo Costa Liam Payne Taylor Swift Portugal Euro 2024 Detetor de IA 2 Iamine Yamal Marco Paulo Ana Moura Globos de Ouro 2024 Eleições nacionais de Portugal Inteligência artificial online 3 João Neves Ana Afonso Scorpions Eleicões EUA Humanizador de IA 4 Nico Williams Silvio Santos Travis Scott Sismo Inteligência artificial gratuito 5 Francisco Conceição Artur Jorge Sónia Tavares Tempestade subtropical Patty Gerador de imagem IA 6 Fotis Ioannidis Manuel Fernandes Doja Cat Valência Apresentadora inteligência artificial 7 Viktor Gyökeres Pedro Guerra Jonas Brothers Meteorito Criar logo com IA 8 Vitinha Neuza Teixeira Emily Armstrong Terramoto Miss inteligência artificial 9 António Silva Joana Marques Vidal Evanescence Rio Grande do Sul IA saúde 10 Renato Veiga João Oliveira Pinto Imagine Dragons Portugal Vale de Judeus IA Generativa

No âmbito do entretenimento, a música teve como protagonistas Taylor Swift e os Scorpions, enquanto os reality shows Secret Story e Big Brother continuaram a cativar o público. Nos cinemas, a animação "Divertidamente 2" despertou a curiosidade dos portugueses.

Um dado interessante é a crescente relevância da inteligência artificial nas pesquisas. Termos como "Detetor de IA" e "Inteligência Artificial Online" registaram um aumento significativo, confirmando o crescente interesse dos portugueses por esta tecnologia e as suas implicações no dia-a-dia.