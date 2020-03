Os utilizadores dos Xiaomi estão com sérios problemas com o Android 10. A atualização lançada para os vários equipamentos da linha Mi A tem constantemente falhado e só trouxe problemas tedo sido retirada.

A mais recente vítima desta situação foi o Mi A2 Lite, que esta semana teve disponibilizada a atualização. Horas depois de ter sido publicada e anunciada, a marca teve de a retirar devido a problemas muito graves. O maior problema foi mesmo o bloqueio de muitos telefone, que agora tem finalmente uma solução.

Problemas no Mi A2 Lite

A euforia dos utilizadores foi grande esta semana, quando a Xiaomi lançou o Android 10 para o Mi A2 Lite. Depressa muitos utilizadores correram a instalar esta versão, tendo descoberto que era uma fonte de problemas e que bloqueavam os smartphones.

Claro que depois as queixas inundaram o fórum da Xiaomi, com os utilizadores a exigirem uma solução rápida. Queriam que depois da instalação, fosse apresentada a solução que restaurasse o smartphone, naturalmente que sem perder os dados presentes.

A Xiaomi trouxe a solução

Várias soluções foram apresentadas, inclusive aqui no Pplware, mas que levavam a que o Mi A2 eliminasse os dados. Assim, os utilizadores tinham o smartphone Xiaomi de volta, mas sem dados. A marca veio agora com uma solução, mais completa e mais segura para os dados.

Segundo a Xiaomi, a solução está na forma como o Android gere as novas versões. Com o A/B, a versão mais antiga está presente ainda no smartphone, mas numa partição que não está a uso. Assim, a solução passa por alterar a partição e abandonar a que tem o Android 10.

Android 10 fica pendente no smartphone

Para aplicar essa solução o utilizador precisa de ter o ADB e o Fastboot v1.4.3 instalado no PC. Devem ligar o Mi A2 Lite ao PC e depois seguir um conjunto de passos bem identificados. Com o fastboot vão rapidamente mudar e o smartphone arrancará normalmente.

Para muitos, esta pode ser uma solução que chega tarde, pois precisavam de ter acesso ao Mi A2 Lite de imediato. No entanto, quem aguardou tem agora a forma correta de recuperar o seu Xiaomi. Resta ainda esperar que o Android 10 volte, desta vez sem problemas.