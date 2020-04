Tal como com os restantes modelos, também o Xiaomi Mi A2 Lite tem tido problemas com o Android 10. A marca chinesa apresenta dificuldades em lançar uma atualização livre de problemas, o que não tem agradado aos utilizadores.

Depois de uma versão cheia de problemas, que rapidamente foi retirada do ar, a Xiaomi volta a tentar trazer o Android 10 ao Mi A2 Lite. A pergunta é se será desta vez que tudo corre como devido para este smartphone.

Mais uma tentativa da Xiaomi

Os casos de problemas têm surgido de forma demasiado recorrente para a linha Mi A da Xiaomi. Desde que apresentou pela primeira vez a atualização para o Android 10 que as situações anormais têm sido reveladas e com impacto para os utilizadores.

Todos os que tentaram fazer estas atualizações viram os seus smartphones terem comportamentos anormais, e até simplesmente deixar de funcionar por completo. A marca insiste em tentar resolver os problemas, mas estes só se acumulam a cada nova versão.

Problemas graves no Mi A2 Lite

Depois de uma primeira versão lançada para o Xiaomi Mi A2 Lite, que chegou a bloquear vários dispositivos, foi agora lançada uma nova. Esta está já a ser distribuída, de forma controlada, para garantir que não traz problemas.

Do que é descrito na atualização, esta foca-se em trazer o modo escuro, a navegação por gestos e o aumento da privacidade. Há ainda destaque para a substituição da app de rádio da Xiaomi por outra equivalente da Qualcomm.

Nova atualização para o Android 10

Com 1,15GB, esta atualização traz o Android 10 e todas as suas novidades. Espera-se, no entanto, que tenha deixado de lado todos os problemas. A versão anterior bloqueava estes smartphones e obrigou a Xiaomi a lançar instruções para recuperar os equipamentos.

Depois de todo o historial recente da marca chinesa com este processo, o mais cauteloso é mesmo aguardar uns dias e esperar que os problemas, eventualmente, surjam. Não se espera que apareçam, mas o ideal mesmo é aguardar.