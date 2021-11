WhatsApp deixou de funcionar em milhões de smartphones com Android

O seu WhatsApp está a funcionar? Se está então não é um dos muitos utilizadores que desde o dia 1 de novembro estão sem WhatsApp. Não é nenhum problema na rede, é sim a política da empresa Meta para desligar a rede social em dispositivos com versões antigas do Android. A empresa refere não ter outra opção a não ser simplesmente descartar o suporte para sistemas operativos mais antigos à medida que introduz novos recursos.

Se é o seu caso, então vai ter mesmo de atualizar o seu dispositivo ou, na pior das hipóteses, comprar um smartphone mais recente. O limite agora é o Android 4.1.

O seu smartphone Android deixou de carregar o WhatsApp?

Conforme já demos a saber já há vários meses, o WhatsApp, já a partir do dia 1 de novembro, iria retirar o suporte para o Android OS 4 e anteriores. Se nada se passou consigo, isso significa é que o seu telefone deve estar equipado pelo menos com o Android 4.1, embora nem seja preciso dizer que deve começar seriamente a pensar numa máquina com o sistema operativo mais recente.

Os sistemas mais antigos trazem entraves à nova verificação de segurança, assim como às novidades da plataforma. Segundo o WhatsApp, estes dispositivos Android devem ser capazes de receber SMS ou chamadas para concluir o processo de verificação.

Oferecemos suporte limitado para tablets Android com um cartão SIM ativo e não oferecemos suporte apenas para dispositivos Wi-Fi. Também precisará de um plano de dados para receber mensagens quando estiver fora do alcance de uma rede Wi-Fi. O WhatsApp deixará de oferecer suporte a telefones Android com OS 4.0.4 e anteriores a partir do dia 1 de novembro de 2021. Mude para um dispositivo compatível ou guarde o seu histórico das conversas antes disso.

Escreveu a rede social há algumas semanas.

Embora o Android 4 tenha sido lançado há muitos anos, nem é preciso dizer que algumas pessoas ainda o executam (há previsões de milhares de dispositivos ainda ativos), especialmente porque o próprio ecossistema do Android é muito fragmentado.

Claro que atualmente não há nada mais do que previsões, dos dispositivos afetados, serão muitos, mas não há números concretos. Poderão rondar os 3 a 5% dos Android atualmente ativos.

O Android 4.0.4 foi lançado em outubro de 2011, portanto, tem já 10 anos de mercado.