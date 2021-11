Starlink? Eutelsat “ataca” em Portugal com Internet a 100 Mbps

Hoje quando se ouve falar em Internet por satélite é normal pensarmos no serviço da Starlink. No entanto, no mundo, existem outros empresas a apostar neste tipo de serviços.

A operadora de satélite espanhola Hispasat fez um acordo com a Eutelsat para fornecer serviços de conectividade por satélite a Espanha e Portugal através do satélite Konnect da Eutelsat.

Eutelsat promete fornecer velocidades de acesso à Internet de até 100 Mbps

A Bloomberg informou recentemente que a operadora de satélite francesa Eutelsat Communications está a aumentar a sua cobertura de banda larga para Espanha e Portugal através de parceria com a Hispasat, uma operadora de satélite espanhola.

Segundo revela o ISOC, a Eutelsat, que tem acordos semelhantes com operadoras em França, Itália, Alemanha e África do Sul, é uma das várias empresas que estão a construir redes de Satélites de Órbita Terrestre Baixa, como a Kuiper da Amazon e a Starlink.

O serviço de banda larga Eutelsat promete fornecer velocidades de acesso à Internet de até 100 megabits por segundo para clientes que estão fora do alcance das redes terrestres e móveis tradicionais.

Este acordo faz parte das linhas de ação que a Hispasat propôs no seu Plano Estratégico 2020-25, visa transformar a operadora de infraestrutura numa empresa de serviços e soluções via satélite.

A empresa irá avançar com o seu negócio atual, mas adaptar-se às últimas tendências do mercado, diversificando o seu portefólio através de novas tecnologias, serviços e parcerias estratégicas.

Em Portugal está disponível o acesso à Internet via satélite, especialmente vocacionado para o acesso à Internet em zonas remotas, de baixa densidade populacional e/ou de orografia mais complexa. Apesar da reduzida penetração deste serviço em Portugal, o número de subscritores cresceu 78,5% entre o 4.º trimestre de 2018 e o 3.º trimestre de 2020.

A Internet via satélite atingiu 1 200 acessos no final de 2020, o que representa menos de 0,3% do total de acessos em local fixo, mas traduz um crescimento de 32,4% face a 2019.

