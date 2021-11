Jogos grátis no PS Plus para este mês de novembro de 2021

Novembro acaba de chegar e a Sony Playstation acaba de disponibilizar os jogos gratuitos para quem possua uma subscrição ativa do serviço Playstation Plus, possa começar a jogar já a partir de hoje.

Venham conhecer quais as novas aquisições do Playstation Plus.

As novas aquisições do serviço Playstation Plus deste mês de novembro, já são conhecidas. E também já se encontram disponíveis.

Assim sendo, quem tenha uma subscrição válida do Playstation Plus, pode começar a descarregar e jogar, sem encargos adicionais, a seguinte lista de jogos...

Knockout City

Em Knockout City o jogador enfrenta equipas adversárias onde vai ter de acertar contas em Batalhas de Dodgeball Épicas.

Neste "jogo do mata" cooperativo, o jogador poderá formar uma equipa com os seus amigos para, em combate, atingir o domínio de Knockout City. Grande parte das mecânicas do jogo passam por, nos esquivarmos dos ataques inimigos e, jogando em equipa, usar as bolas espalhadas pelo mapa para eliminar os adversários com jogadas e estratégias especiais.

O jogo conta ainda com uma forte componente de personalização onde os jogadores poderão criar as suas personagens a seu gosto.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, trata-se de um RPG e será uma boa aquisição para todos os apaixonados pelo género, que ultimamente tem visto poucos lançamentos para consola.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning chega ao PlayStation Plus de novembro para a PlayStation 4 e traz combates RPG intensos e personalizáveis onde o jogador terá de desvendar os segredos de Amalur desde a cidade vibrante de Rathir até à vasta região de Dalentarth.

Só assim poderá salvar este mundo dividido por uma guerra terrível e controlar as chaves da imortalidade como o primeiro guerreiro a ser ressuscitado.

First Class Trouble

First Class Trouble, foi lançado no dia 2 de novembro tendo chegado diretamente ao PlayStation Plus, é um título onde os jogadores têm que trabalhar em equipa e uns contra os outros para sobreviver a um desastre.

O jogador pode incorporar o papel dos Residentes humanos ou dos Personoids rebeldes, e terá de usar a sua inteligência e astúcia para se manter vivo, sendo que o objetivo principal é desligar a Central Artificial Intelligence Network (CAIN) do luxuoso cruzeiro intergaláctico antes que os Personoids assumam o controlo da nave.

E ainda...

As novidades para os membros do PlayStation Plus não ficam por aqui, já que a Sony anunciou ainda que, desde 2 de novembro de 2021 e até 3 de janeiro de 2022, os jogadores com subscrição ativa ao serviço poderão descarregar, sem qualquer custo adicional, os títulos PlayStation VR: The Walking Dead: Saints & Sinners - Standard Edition, The Persistence e Until You Fall.

Em The Walking Dead: Saints & Sinners - Standard Edition para a PlayStation 4, o jogador vai enfrentar os horrores que os vivos e os mortos oferecem nesta nova aventura em VR, ou seja, na primeira pessoa. Será possível viajar pelas ruínas de Nova Orleans infestada por caminhantes enquanto luta, procura suplementos, tenta sobreviver e investiga o mistério da cidade em bairros icónicos onde cada escolha tem as suas consequências.

Entretanto, The Persistence para a PlayStation 4 e para a PlayStation 5, também chega ao Playstation VR. Neste jogo da Firesprite e Fabrik Games, o jogador vai ter de lutar para salvar uma colónia espacial infestada de clones assassinos mutantes da tripulação original. A recolha de recursos será importante para poder melhorar as nossas habilidades e desbloquear um arsenal de armas novo em cada tentativa, enquanto mergulhamos cada vez mais profundamente na “The Persistence” para reparar os sistemas e evitar que a nave seja destruída por um buraco negro.

Já em Until You Fall o jogador terá de descobrir e dominar o seu próprio estilo de luta. Vai abrir caminho por incríveis ambientes néon e tornar-se mais forte ao derrotar monstros mágicos neste roguelike. Lutar, atacar, bloquear e lançar feitiços, ou armar-se com uma variedade de opções que alteram a jogabilidade para adquirir o poder necessário para derrotar os monstros que nos esperam neste mundo misterioso.