A evolução dos serviços torna-os, inevitavelmente, incompatíveis com sistemas mais antigos e que, de certa forma, pararam no tempo.

Assim, foram conhecidos recentemente as versões do Android e iOS que vão deixar de suportar o serviço de mensagem do Facebook, o WhatsApp. Saiba se está na hora de trocar de smartphone ou ainda pode esperar…

O WhatsApp é hoje não só a app mais de mensagens mais utilizada em todo o mundo, como, aliás, é a aplicação móvel mais descarregada em todo o mundo. A sua evolução tem vindo a ser notória e hoje vemos recursos cada vez mais otimizados e interligados entre dispositivos.

Com o aproximar de 2021 e com as limitações que os sistemas operativos têm nas versões mais antigas, é natural que alguns dispositivos deixem de suportar o serviço, gradualmente.

WhatsApp deixará de estar disponível para estas versões do Android e iOS

Em concreto, segundo algumas publicações, o WhatsApp deixará de funcionar em dispositivos Android com versões abaixo do 4.0.2. Isto corresponde a muito poucos utilizadores de smartphones Android.

Por outro lado, no universo do iOS, os smartphones da Apple com iOS 8 ou inferior deixarão de poder usar o serviço de mensagens. Neste caso, será também uma realidade muito diminuta e deverá esta limitada a quem ainda usa o iPhone 4 ou versões inferiores.

Portanto, se é um dos resistentes ao avanço da tecnologia, mas não dispensa o WhatsApp para as suas conversas, está na altura de começar a pensar em alternativas ao seu velhinho smartphone…

