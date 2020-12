Space Jam: A New Legacy um afundanço de Nova Geração

Space Jam: A New Legacy é um filme que se encontra previsto para o próximo ano e que conta, entre outros, com a presença de LeBron “King” James (jogador dos LA Lakers).

Agora, sabe-se que do filme vai nascer um novo jogo Xbox… e que apela aos fãs para ajudar.

Em 1996 foi lançado um filme que, de certa forma, marcou o mundo do cinema: Space Jam. Foi uma das primeiras ocasiões em que o real se misturou com o virtual e com personagens de banda desenhada, em que o Grande Michael Jordan (ex-jogador da NBA dos Chicago Bulls) participou ao lado de Bugs Bunny e muitos mais personagens de animação.

Agora, passados mais de 20 anos, Space Jam regressa aos grandes ecrãs e com outro grande basquetebolista, nada mais, nada menos que King James (LeBron James dos LA Lakers).

O jogo

Space Jam: A New Legacy está previsto sair nos cinemas apenas no próximo ano, mas, recentemente recebeu novidades que o trazem também para o universo dos videojogos.

Isto, pois a Xbox, LeBron James (e Bugs Bunny), anunciaram a criação de um videojogo original, de estilo Arcade, inspirado no novo filme. No entanto, para a criação do jogo, contam com a ajuda dos fãs.

O concurso marca o início de uma colaboração entre a Microsoft e Space Jam: A New Legacy. De 14 a 30 de dezembro, os fãs com 14 anos ou mais, poderão enviar as suas ideias para o jogo, através da página oficial do concurso.

Só precisam de rever o regulamento oficial, selecionar o género do jogo com uma imagem-chave e descrever a ideia, em menos de 500 palavras.

Os vencedores irão ter a oportunidade de ver as suas ideias programadas no jogo oficial Space Jam: A New Legacy, disponível como Recompensa para os membros do Xbox Game Pass Ultimate, durante o ano de 2021.

Entretanto, ainda relacionado com esta iniciativa, foi revelado ainda um novo vídeo no qual LeBron James incentiva todos os fãs a aprenderem um pouco mais sobre programação e desenvolvimento aplicacional.