Samsung Galaxy S23 cola-se ao design do iPhone 14?

Estamos a poucos dias da apresentação do novo Samsung Galaxy S23. A internet borbulha com aquela que será a aparência do novo topo de gama da empresa sul-coreana. Segundo algumas fugas de informação, as cores e o design do Galaxy S23 colam-se ao que a Apple apresentou com o seu iPhone 14.

Desde que a Apple lançou há uns anos, com o iPhone 12, esta linha mais quadrada, o modelo caiu muito bem nas escolhas dos consumidores. Outras marcas já lhe seguiram os traços. Fará o mesmo a Samsung?

Samsung Galaxy S23 com inspiração iPhone 14?

A Samsung estará pronta a apresentar já no próximo dia 1 de fevereiro os novos modelos da linha Galaxy S23. O novo topo de gama trará as mais recentes inovações no que toca às câmaras, chip, com uma versão especial do Snapdragon 8 Gen 2, e comunicações que o Android tem para oferecer.

A gigante sul-coreana divulgará as suas impressionantes capacidades de zoom, velocidade e duração da bateria, mas será difícil ignorar um simples facto: parece-se muito com um iPhone 14.

Os telefones Galaxy e os iPhones há muito que pedem emprestadas características e dicas de design uns dos outros - vamos admitir, a Samsung foi a primeira a ter um grande ecrã com a perfuração da câmara - mas este ano parece mais egrégio. Numa pretensa fuga de informação partilhada pelo WinFuture, temos uma visão clara do Galaxy S23 tal como a Samsung o irá apresentar no seu website, e é possível ver claramente a inspiração do iPhone, até ao wallpaper.

Este ano, a Samsung está alegadamente a avançar com um esquema de cores familiar, com preto, roxo, verde, e branco, a arredondar as opções. Tal como o iPhone 14 Pro, as sombras são silenciadas, as linhas das antenas e o fecho da moldura sobre os lados... são muito idênticas. Também não há aqui grande vestígio de originalidade, na parte traseira, tal como no ano passado, a caixa de câmaras desapareceu.

A Samsung resistiu ao impulso de posicionar as câmaras dentro de um palco quadrado. Na frente, retirando a Dynamic Island, o resto produz uma enorme semelhança.

Claro que os fãs da Samsung vão aludir que a Apple também já copiou coisas dos telefones Galaxy e que estes são suficientemente diferentes, mas a coisa não é assim que se apresenta. No entanto, se assim for, é uma jogada de se lhe tirar o chapéu, afinal, outras marcas tiveram um enorme impulso copiando muito mais o iPhone.

Em breve, vamos receber estas máquinas e faremos o lado a lado ou o frente a frente, só para tirar as dúvidas. Uma coisa é certa, o Samsung Galaxy S23 será uma máquina muito elegante.