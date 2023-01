A nostalgia dos anos 80 num novo Walkman da Sony

Para quem viveu na década de 80 e parte da década de 90, certamente, que teve acesso a uma pequena maravilha da tecnologia que nos permitia levar música para todo o lado. O Walkman foi inventado pela Sony em 1979, depois disso foi replicado por inúmeras outras fabricantes e permitia ouvir música nos auscultadores através da fita de uma cassete.

A evolução tem vindo a acontecer e, com o aparecimento dos smartphones, os gadgets portáteis dedicados apenas à reprodução de música quase que perderam relevância. Mas agora a Sony faz renascer o Walkman e traz a nostalgia dos anos 80 ao mercado.

O novo Walkman NW-A306 da Sony e a nostalgia dos anos 80

A Sony apresentou um novo leitor de música, o NW-A306, na família Walkman. O leitor foi concebido para que os utilizadores ouçam a música tal como foi idealizada pelo artista, com um som de elevada qualidade e um design elegante.

O Walkman NW-A306 foi concebido para utilizadores exigentes, que procuram estilo e som de alta qualidade. Este leitor de música elegante e compacto permite aos utilizadores transferir e fazer streaming de mais das suas músicas preferidas e quer proporcionar experiências musicais excecionais diretamente a partir do bolso do utilizador.

Tem compatibilidade com Wi-Fi, pesa apenas 113 gramas e ainda oferece um ecrã tátil de 3,6", com controlos táteis da reprodução. Oferece uma estrutura em alumínio polido do NW-A306, oferece uma rigidez superior para uma baixa impedância e um som nítido e estável com graves profundos.

As principais características

A tecnologia de amplificação digital S-Master HX, desenvolvida independentemente para a Walkman, é compatível com o formato DSD nativo. Reduz a distorção e o ruído ao longo de uma ampla gama de frequências, para um som rico e encorpado ainda mais otimizado pela nova solda de alta qualidade para áudio, isenta de chumbo.

Tal como o mais recente modelo Signature Walkman, o NW-A306 aplica uma solda de refluxo com ouro, que tem um efeito significativo na localização do som melhorada e no espaço sonoro mais alargado. Para atingir um som evolutivo no leitor de música, um wordclock duplo, um condensador de película e um registo de áudio preciso foram posicionados, com exatidão, no interior do Walkman, tal como descreve a Sony.

O NW-A306 utiliza o DSEE Ultimate (Digital Sound Enhancement Engine) com Edge-AI (Inteligência Artificial), que otimiza os ficheiros de música digital comprimidos de forma precisa para uma qualidade superior. Este algoritmo em evolução oferece, agora, ainda mais benefícios para um codec de áudio de qualidade de CD (16 bits, 44,1/48 kHz) “lossless”. Ao restaurar as subtilezas acústicas e a gama dinâmica, permite proporcionar uma experiência de audição mais completa.

Com novos avanços relativamente aos modelos anteriores, os utilizadores podem desfrutar do DSEE Ultimate para melhorar a música, quer seja através de streaming ou transferência por Wi-Fi. Além disso, também é possível beneficiar do DSEE Ultimate com auscultadores sem fios.

O NW-A306 oferece uma autonomia mais longa relativamente aos modelos anteriores, de até 36 horas de reprodução Flac a 44,1 kHz, 32 horas de reprodução de áudio de alta resolução FLAC a 96 kHz ou 26 horas com a app do serviço de streaming, para responder às exigências dos utilizadores.

Preço e disponibilidade

O preço de venda recomendado do NW-A306 é de 400 € e estará disponível para aquisição em toda a Europa a partir de janeiro de 2023.