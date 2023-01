59% consideram que atualmente não é bom investir em criptomoedas

Criptomoedas é um conceito relativamente recente, mas que rapidamente se tornou viral e popular, tendo cativado a atenção e o interesse de muitos utilizadores, investidores, empresas e países. Contudo, o mercado das moedas digitais já viu melhores dias e tal reflete-se na desvalorização destes ativos.

Desta forma, na nossa última questão semanal questionámos os nossos leitores sobre se estes consideram que é bom investir em criptomoedas atualmente. Vamos então conhecer os resultados.

Considera que atualmente é bom investir em criptomoedas?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 2.209 respostas obtidas.

Os resultados não ficaram muito longe de um empate, no entanto houve uma resposta que se destacou mais do que outra. A maioria dos leitores, com 59% dos votos, responderam que NÃO consideram que atualmente seja bom investir em criptomoedas (1.296 votos). Os restantes 41% são então da opinião de que o investimento no mercado das moedas digitais é uma boa opção neste momento (913 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados desta questão.

Nos comentários ao artigo onde a questão foi colocada, muitos deram argumentos para sustentar a resposta. Alguns leitores salientaram que este é um investimento de risco, enquanto outros mantém a sua visão de que as moedas digitais são o futuro no setor económico.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora se considera que atualmente é bom investir em criptomoedas.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Quando compra um equipamento tecnológico costuma escolher os que são mais amigos do ambiente? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

