Night Vision – Para ver no escuro com o smartphone

A evolução das tecnologias integradas nos smartphones tem acontecido de ano para ano. Uma das mais recentes, foi a integração do sensor ToF como auxílio à câmara fotográfica para captar melhor a profundidade de um espaço, melhorando a qualidade das fotografias, bem como das aplicações de realidade aumentada.

Este sensor ToF ainda não é muito popular, mas já se encontra em alguns modelos Samsung e Huawei. Para estes, há uma nova app que permite “ver no escuro”.

A câmara ToF

A câmara ToF foi introduzida nos smartphones pela Huawei, no seu smartphone P30 Pro. Entretanto, já foi integrada noutros modelos, inclusive em smartphones Samsung.

A câmara ToF – Time-of-Flight – basicamente faz um mapeamento de profundidade medindo a distância entre os objetos, com base na velocidade constante da luz.

Assim, é utilizada nos smartphones para, por exemplo, criar uma imagem com efeito desfocado mais perfeito ou para as novas funcionalidades associadas à realidade aumentada. Noutros exemplos, servirá até para o desbloqueio através do reconhecimento facial, como é o caso do Samsung Galaxy S10 5G.

A app que permite ver no escuro

Ainda em desenvolvimento, a app Night Vision / ToF Viewer encontra-se disponível na Play Store e, com recurso à câmara ToF de alguns dispositivos, permite ver o ambiente à sua volta, mesmo no escuro.

A app gratuita e de acesso antecipado apenas requer acesso à câmara do smartphone e, instantaneamente, capta imagens de todo o ambiente com contraste de cores. Assim, objetos e pessoas são identificados na perfeição.

Smartphones que suportam a app

Apesar desta app recorrer à câmara ToF, nem todos os smartphones que a incluem suportam a Night Vision / ToF Viewer. Na lista dos programadores, estão descritos os seguintes modelos:

Huawei P30 Pro

Honor View 20

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S20+

Galaxy Note10+

Além destes modelos, testámos a app no Samsung Galaxy S20 Ultra, também com câmara ToF, e funcionou perfeitamente. Já o Huawei Mate 30 Pro não suporta a app.

Por fim, em termos de resolução de imagens captadas, o Huawei e Honor descritos suportam uma resolução de 240 x 180 píxeis e os Samsung 320 x 240 píxeis.

