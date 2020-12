O mercado dos smartphones está novamente a crescer e ganhar a força que teve em meses anteriores. Para dar força a esse crescimento, as marcas apostam em novos modelos, que agora conquistam o mercado com o seu desempenho e as suas especificações.

Depois de termos apresentado na semana passada a tabela dos smartphones Android mais poderosos do mercado chinês, surge agora essa mesma tabela, mas para o resto do planeta. Aqui, novamente, o Huawei Mate 40 Pro domina de forma total e completa.

Novo rei a dominar o mercado global da Antutu

A Antutu tem relatório mensagens onde mostra aos seus utilizadores os smartphones mais poderosos do mercado. Divide estes nos diferentes mercados, entre a Ásia e o mercado Global. Foi precisamente este último que chegou agora, depois de o primeiro ter chegado na semana passada.

Também no mercado global temos agora um novo líder na tabela dos smartphones mais poderosos, de acordo com a Antutu. O Huawei Mate 40 Pro conseguiu ganhar nesta área, após ter conseguido assumir uma excelente segunda posição na tabela anterior.

Huawei Mate 40 Pro domina a concorrência

Com o seu Kirin 9000, este smartphone da Huawei consegue ter uma pontuação ligeiramente mais baixa nesta tabela. Este resultado deve-se aos resultados que os utilizadores conseguiram ao utilizar a ferramenta de medição da Antutu.

Nos lugares seguintes temos o que podemos classificar como a armada da Qualcomm, com o seu Snapdragon 865. Assim, temos o ROG Phone 3, com o 865 Plus e 12 GB de RAM, o OPPO Find X2 Pro, com o 865 e 12 GB de RAM. O Top 5 termina com o Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G.

O resto da lista de smartphones presentes

O resto da lista segue com o mesmo SoC, mas em diferentes equipamentos e com diferentes quantidades de RAM disponível. Assim, segue-se o Samsung Galaxy Z Fold2 5G, o OnePlus 8 Pro, o Mi 10T Pro 5G, o OnePlus 8 e o Black Shark 3.

Com este resultado volta a ser mostrada toda a capacidade do Kirin 9000 e do resto do hardware presente. Com a chegada para breve do Huawei Mate 40 Pro este cenário poderá mudar e só mesmo em janeiro haverá mais novidades, quando os primeiros smartphones com o Snapdragon 88 forem lançados.