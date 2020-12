Desde o início da pandemia de COVID-19 que a Google e a Apple têm desenvolvido esforço para dar o máximo de informação aos utilizadores. A gigante das pesquisas tem recorrido a todos os seus serviços para ter esses dados essenciais bem visíveis.

O grande esforço tem sido colocado no Google Maps, onde várias novidades surgiram, mas não se fica por aqui. Agora que a vacinação está a começar, a Google quer dar ainda mais informação e por isso vai disponibilizar toda a informação sobre as vacinas de cada país.

Começou a vacinação contra a COVID-19

A vacinação massiva está prestes a começar em muitos países do planeta. Agora que as farmacêuticas conseguiram encontrar a fórmula certa para este tratamento, o próximo passo é a sua disponibilização a todas as pessoas, que assim vão ficar imunes.

Cada país tem a sua escolha e, por isso, existe alguma informação dispersa e que pode confundir as populações. Para ajudar a informar e a esclarecer todas as dúvidas, a Google resolveu agora adicionar informação sobre as vacinas de cada país.

Google quer dar ainda mais informação

À medida que cada país iniciar os processos de vacinação contra a COVID-19 a Google passará a mostrar novos dados no topo das pesquisas. Como esta pode variar de país para país, a informação será ajustada e adaptada às vacinas escolhidas.

Claro que a informação surgirá apenas a quem fizer pesquisas relacionadas com estes temas, sempre ajustadas geograficamente. Esta vai assim complementar tudo o que está disponível, tal como os conselhos de segurança e os números da pandemia.

Dados específicos para cada país

A nova informação poderá incluir a localização de centros de vacinação, dados específicos de cada vacina e toda a informação que for considerada pertinente. Esta poderá e deverá ser alargada ao longo do tempo, à medida que a informação surja.

Por agora a Google vai começar a apresentar esta informação no Reino Unido. Este foi o primeiro país a iniciar a distribuição das vacinas contra a COVID-19 e é assim lógico que o processo se inicie aqui. À medida que for alargada a outros países, a Google irá fazer o mesmo.