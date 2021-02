A Google tem melhorado o Android de muitas formas. Para além do próprio sistema, a gigante das pesquisas garante ainda alterações profundas nas apps e nos sistemas que integram esta proposta para os smartphones.

Agora, e numa revelação feita há poucas horas, a Google voltou a mostrar muitas novidades que vão chegar em breve. Já eram parcialmente conhecidas, mas agora chegam finalmente para todos os que usam o Android.

As muitas novidades do Android

Ao longo dos últimos meses a Google tem deixado ver algumas novidades que sairão no novo Android. Muitas vezes em testes, estas mostram como o sistema e as suas apps vão evoluir nos próximos meses.

Segundo a Google, o momento chegou finalmente e as evoluções parecem ser muitas. Falamos, por exemplo, de uma das muitas novidades esperadas para o Google Maps.

Depois de meses em testes a surgir e a desaparecer, o serviço de mapas tem finalmente o Dark Mode disponível para todos.

A Google quer ainda mais segurança

Para além desta novidade, a Google mostrou ainda que o Android Auto, que chega em breve a Portugal, vai ter alterações profundas.

Contém mais comandos de voz e permite ter jogos e atalhos diretos no ecrã, para as funções mais usadas.

Outra melhoria, agora direta ao Android, foca-se na segurança deste sistema e em especial nas passwords. Usando o mesmo mecanismo para validar as passwords e a sua proteção do Chrome, o Android tem agora validações e alertas em caso destas serem comprometidas.

Melhorias para smartphones e os utilizadores

Também o Assistente Google passa a estar mais acessível, podendo ser chamado no ecrã de bloqueio. O agendamento de envio de SMS é alargado a todos no Android e também o TalkBack torna-se ainda melhor, para pessoas com deficiência visual ou com dificuldades para ver o ecrã dos smartphones.

Do que a Google revelou neste anúncio, todas estas melhorias irão chegar de imediato, devendo estar disponíveis para todos nas próximas semanas. Assim, o Android ganha, mas são os utilizadores que vão tirar proveito de todas estas melhorias no sistema da Google.