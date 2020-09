O dark mode tem sido um pedido recorrente dos utilizadores dos sistemas operativos, em especial dos móveis. Estes querem ficar protegidos ao usar os seus smartphones, ao mesmo tempo que conseguem poupar bateria.

Muitas apps têm já esta melhoria presente, mas muitas outras estão agora a tomar este caminho. A Google tem sido uma das maiores apoiantes desta melhoria e por isso tem agora uma novidade. O dark mode que estava em testes no Maps parece estar agora a chegar a todos, de forma definitiva.

Uma novidade para o Google Maps

Mesmo tendo já o dark mode na navegação, este era um pedido que há muito era pedido no resto da sua interface e nas opções que estão presentes nesta app. Claro que já se sabia há alguns meses que o Google Maps estava certamente a testar uma mudança na sua interface.

Depois de se ter visto novos testes com este modo no início deste mês, tudo apontava para que estivesse próximo de chegar. Entretanto, e de acordo com muitas declarações de utilizadores, o dark mode está finalmente a ser lançado para todos os utilizadores.

Dark mode está a chegar a todos

Finalmente a interface do Google Maps tem agora uma interface onde o preto é a cor dominante, sendo complementado com o cinzento em áreas como as estradas ou as ruas. Claro que muitas mais cores estão presentes, mas em tons mais escuros e com menos luminosidade.

Além disso, a própria caixa de pesquisa fica diferente, com as cores a serem invertidas. Isto significa que esta é agora cinzenta e com o microfone está branco. O logo do Google Maps é mantido nas mesmas cores. Na zona de opções e informações, esta mudança está agora também aplicada.

Uma novidade que há muito era pedida e testada

Tal como em outras apps da Google, também o Maps tem igualmente uma opção que liga ou desliga o dark mode. Se o utilizador preferir, pode simplesmente adaptar ao que o Android estiver a usar. Curiosamente, este modo não interfere certamente com o que estiver definido no modo de navegação.

Do que se sabe, o dark mode está a ser ativado aos utilizadores que têm a versão 10.51.1 instalada, sendo esta a mais recente. Ainda assim, há ainda um controlo da Google, que tem de ativar a opção do seu lado para os utilizadores, o que está a ser feito de forma faseada.