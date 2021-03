Google Assistant poderá vir a ter uma nova funcionalidade chamada Memória no Android

Os assistentes virtuais são, sem dúvida, um plus dos smatphones, hoje em dia. Afinal, estão capacitados com várias funcionalidades que têm como objetivo auxiliar os seus utilizadores, facilitando-lhes a vida. Aparentemente, a Google está a desenvolver uma funcionalidade chamada Memória, para o Android.

Embora não seja certo, há já informação do que pode vir a ser este novo recurso.

Google: Memória reunirá tudo o que o utilizador quiser num só lugar

Esta novidade está ainda na esfera da especulação e, portanto, a Google pode vir a lança-la com alterações ou nem sequer chegar torna-la pública. No entanto, vamos perceber como eventualmente funcionará.

A Google descreve a funcionalidade “Memória” como uma “forma fácil e rápida de guardar e encontrar tudo num só lugar”. Ora, uma vez disponível, permitirá que o utilizador guarde qualquer conteúdo do ecrã na Memória, incluindo links, por exemplo, coisas do mundo real, como notas manuscritas e objetos.

Posteriormente, a partir de uma pesquisa inteligente, o utilizador poderá encontrar qualquer Memória que tenha guardado.

Uma funcionalidade muito completa

O objetivo é que o utilizador consiga armazenar tudo o que quiser utilizando o comando verbal do Google Assistant ou a partir de um atalho no ecrã principal. Além disso, a Memória será inteligente na preservação do contexto.

Através da memória, o utilizador poderá guardar artigos, livros, contactos, eventos, voos, hotéis, imagens, filmes, música, notas, fotografias, localizações de lugares, listas de reprodução, receitas, produtos, lembretes, restaurantes, capturas de ecrã, programas de televisão ou outros, vídeos e websites.

Depois, tudo será visível num feed de Memória que estará organizado em cartões com “Memórias antigas” e as de “Hoje”.

Mais, dependendo do conteúdo, o Google Assistant ainda mostrará ações e informações relevantes em determinadas alturas, como a informação de um voo, por exemplo.

No separador das “Memórias” haverá uma barra de pesquisa acompanhada por tópicos que o utilizador pode alterar conforme quiser organizar os seus conteúdos. Claramente, qualquer Memória pode ser partilhada ou apagada em qualquer altura.

Embora esteja ainda na esfera da especulação, poderá vir a ser um interessante e útil recurso.

