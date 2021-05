Falha grave da Qualcomm deixa em risco 30% dos smartphones Android

Não são raras as situações em que os smartphones Android ficam expostos e sujeitos a problemas de segurança. Se muitas vezes os problemas estão no sistema operativo, noutros casos é o próprio hardware que apresenta falhas graves.

A Qualcomm, dada a sua presença neste universo, tem a seu cargo uma percentagem grande de equipamentos. São estes que agora estão expostos a uma nova falha de segurança grave, onde cerca de 30 dos smartphones Android está vulnerável.

Uma nova falha nos smartphones Android

Não se sabe ao certo o número de smartphones que estão vulneráveis, mas os dados apontam para que sejam milhares de dispositivos Android. Fruto de uma falha identificada agora, muitos destes equipamentos podem ser atacados através dos modems da Qualcomm.

A falha – CVE-2020-11292 – parece residir no protocolo Qualcomm MSM Interface (QMI). Este é responsável pela comunicação entre o modem do smartphone com o sistema operativo Android, garantindo que estes elementos conseguem funcionar corretamente em conjunto.

Problema está nos modems da Qualcomm

Ao ser explorada a falha reconhecida, fica simples obter acesso ao histórico de mensagens trocadas, à lista de chamadas e a outros elementos associados a estes serviços dos smartphones. Só neste ponto fica aberta a porta para acesso a informação privilegiada dos utilizadores.

Além disso, e do que é revelado, torna-se também possível obter informação em tempo real do que acontece no smartphone Android. Falamos do escutar das chamadas que estiverem a ser realizadas e a leitura dos SMS enviados ou recebidos. Podem ainda ser ativados outras funcionalidades nos SIM.

Qualcomm já lançou uma atualização

Para resolver este problema, a Qualcomm já terá enviado uma atualização para que os fabricantes a apliquem nos seus smartphones. O que não se sabe é se esta correção foi efetivamente aplicada e quem me marcas e modelos está já presente.

Não são raras as situações de falha no hardware que a Qualcomm tem no universo dos smartphones Android. No final do ano passado foi mostrada um problema de segurança no GPU Adreno e em 2019 já outra falha no modem da marca tinha sido apresentada. Esta nova tem a mesma gravidade e a mesma probabilidade de nunca ser resolvida.