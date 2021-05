A Google sempre se focou na segurança dos seus produtos e nas aplicações que disponibiliza aos utilizadores. A prova disso está nas medidas que tem aplicado e que procuram proteger todos os que usam esses serviços.

Para aumentar ainda mais este paradigma, a gigante das pesquisas vai agora tomar uma medida única com os seus utilizadores. Em breve vai obrigar a validação em dois passos para acesso às contas.

Mais segurança das contas Google

Por norma, as fugas de informação que acontecem nos serviços da Internet resultam com base nos utilizadores. Estes não têm as medidas de segurança necessárias aplicadas e as passwords usadas são fracas e repetidas em vários locais.

Naturalmente que é simples ativar estas medidas de proteção fortes, mas os utilizadores parecem optar por não as ter presentes. A Google quer evitar estas situações e assume o papel de garantir essa segurança que veria ser inata por parte de todos.

Validação em dois passos obrigatória

Assim, e do que revelou agora no dia mundial da password, o acesso às contas dos utilizadores vai ser alterada. Para aumentar a segurança de forma nativa, a Google irá obrigar a validação em dois passos para acesso às contas e aos seus serviços.

Para isso ativará de forma automática esta validação em dois passos em todas as contas dos utilizadores. Assim, a proteção será aumentada de forma natural, obrigando os utilizadores a adaptar-se a esta nova realidade de segurança.

Proteção nativa para os utilizadores

A validação em dois passos é algo que está identificado como sendo um complemento grande na autenticação das contas. Para além das conhecidas passwords, que os utilizadores conhecem, passa a existir um elemento externo e que é entregue no momento da autenticação.

Apesar de ser uma medida que a Google está a forçar aos utilizadores, as vantagens são óbvias. Os utilizadores têm garantida a segurança dos seus dados e no acesso aos serviços, ao mesmo tempo que a gigante das pesquisas garante algo único.