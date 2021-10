Mesmo com o HarmonyOS a ser desenvolvido e melhorado, a Huawei não colocou de parte a sua bem conhecida EMUI. Esta camada de personalização do Android que a Huawei desenvolve dá aos seus smartphones funcionalidades únicas.

Apresentado recentemente, aquando da revelação do novo smartphone da marca, o nova 9, surgiu a EMUI 12, a nova proposta. Esta chegará em breve e soube-se agora quais os smartphones que vão ter acesso. Descubra se o seu smartphone vai receber esta novidade.

Apesar de ter sido apenas agora apresentada oficialmente, a EMUI 12 já era conhecida há algum tempo. Esta personalização do Android quer reunir um conjunto de melhorias que a Huawei preparou e que os seus smartphones necessitam.

Além destas alterações nas suas funcionalidades, a Huawei preparou ainda um conjunto de outras melhorias. Estas focam-se na interface e tornam a EMUI 12 cada vez mais próxima do que o HarmonyOS, tal como seria esperado. Assim, quando a mudança acontecer, será completamente transparente para o utilizador.

A lista de todos os equipamentos que vão em breve receber a EMUI 12 foi revelada de forma oficial e mostra como a Huawei está apostada em manter os seus smartphones atualizados. Comporta modelos que muitos considerariam já sem suporte, mas que agora têm uma novidade.

Smartphones Huawei que recebem a EMUI 12 Mate 40 Pro

P40 Pro+

P40 Pro

P40

Mate Xs

Mate 30 Pro

Mate 30

P30 Pro

P30

Mate 20 Pro

Mate 20 RS

Mate 20 X 5G

Mate 20 X

Mate 20

P20 Pro

P20

Mate 10 Porsche Design

Mate 10 Pro

Mate 10

nova 7

nova 7 SE

nova 7i

nova 5T

nova 4

nova 4e

Y9 Prime 2019

Y9s

Y8p

Após o Huawei nova 9, estes vão ser os próximos smartphones a ter acesso a esta nova versão e a todas as novidades que a marca preparou, em especial no que toca a melhorias de desempenho e até a uma renovação da própria interface.

Fica assim claro que a marca está a focar-se de forma distinta no seu território original, a China, e o resto do planeta. No primeiro caso aposta já no HarmonyOS para os smartphones e no segundo caso mantém ainda a EMUI 12 como ponte para o que em breve deve apresentar.

É muito positivo ver a Huawei a manter as atualizações e as novidades para os modelos mais antigos dos seus smartphones, ainda em uso. As novidades não são poucas e esta personalização do Android traz muito para ser descoberto.