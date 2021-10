Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Afinal o que se passa com o ecrã do meu computador portátil?

Bom dia, Ando há muito tempo a tentar resolver um problema que tenho no meu portátil (Toshiba Satelite NB10T). Sempre tudo funcionou bem até que o ecrã começou a cintilar ao usar algumas aplicações como Office, visualizador de vídeos ou fotos e até o Chrome e o Edge. O firefox é o único Browser que não cintila, não consigo utilizar o Chrome (que era o meu preferido pela variedade de extensões). Já fiz de tudo, desinstalei as aplicações, fiz limpeza com o Ccleaner, voltei a instalar. Já reinstalei o sist. operativo (W10), nada resultou. Quando faço uma actualização do sistema operativo, até consigo utilizar o Chrome durante um par de horas sem cintilar, mas depois lá começa outra vez a "piscar". Já fiz verificação de drivers para ver se há mais actuais na Net e a esse nível julgo estar actualizado. Para que possam perceber o que realmente acontece, envio um pequeno vídeo do ecrã a cintilar. https://pplware.sapo.pt/wp-content/uploads/2021/10/video_2021-10-23_12-37-31.mp4 Caso consigam encontrar a solução para isto, fico-vos agradecido. Não quero terminar sem Vos dar os parabéns pelo serviço "pro bono" que prestam. Pela minha parte um muito obrigado! Com os melhores cumprimentos, Rui Moreira

Resposta:

Rui,

O vídeo é esclarecedor. Trata-se mais de um ligar/desligar que propriamente cintilar.

O diagnóstico deste problema não é trivial. Poderá estar relacionado com a utilização de um recurso de hardware (aceleração gráfica), onde é possível que a “velhice” possa estar a influenciar o correto funcionamento, nomeadamente a problemas de contacto que podem ter surgido nas soldas, possivelmente devido a aquecimento excessivo prolongado.

Mas claro, há sempre a possibilidade de o driver gráfico em utilização não ser o mais adequado… e o mais adequado não tem que ser o mais recente, até porque se trata de um CPU de 2014. Além disso, a proveniência do driver também pode fazer toda a diferença.

Assim, recomendo que instale o driver da Intel, com o objetivo de tentar instalar o mais adequado possível:

Foi retirado desta página. Se, por alguma razão, não for adequado, procure um alternativo na lista de Drivers & Software.

Se o driver não resolver, creio que não haverá muito a fazer.

[Respondido por Hugo Cura]

Será o Xiaomi Mi 11 Lite 5G o smartphone que procuro?

Boa tarde PPLWARE, escusado dizer que sou um leitor diário do V/site, Gostaria da V/opinião por favor, a minha esposa está inclinada a comprar este telefone: XIAOMI Mi 11 Lite 5G (6.55'' - 8 GB - 128 GB) Que têm a dizer nesta gama de preços - 350/400€ - ela dá primazia ao armazenamento (aplicações infindáveis que ela instala) e algum foco também na fotografia e fluidez do telefone (tem um Snapdragon 780G - penso ser dos melhores do mercado). O 5G é porque como vai mudar de telefone fica já preparada para esta nova tecnologia (que tarda em chegar!) - não é requisito obrigatório. O tamanho do ecrã enquadra-se no que ela pretende assim como a sua resolução. Boa relação preço/qualidade? Ou por estes valores aconselham outros telefones? Agradecido desde já, Continuação de um bom trabalho, Miguel Freitas

Resposta:

Nuno,

O Xiaomi Mi 11 Lite 5G é um excelente smartphone na sua gama. Está bem conseguido a todos os níveis, mas de facto não é a única solução interessante nessa gama.

Um bom exemplo da Samsung é o Galaxy A52s 5G, com tamanho idêntico, ecrã ligeiramente superior, sensor de impressões digitais no ecrã e um conjunto de câmaras também muito interessante. É um modelo novo, lançado em setembro passado.

Mas há mais, e um outro bom exemplo é o Xiaomi Poco F3. O tamanho é ligeiramente superior (6,67” contra 6,5”), ecrã também de 120Hz e um desempenho de gama superior. Dos 3 referidos é o único que não suporta cartão microSD, mas considerando que tem 128 ou 256GB de armazenamento, já é algo que está a cair em desuso.

São 3 opções muito boas na gama de preços que referiu. Quanto à interface, dependendo dos gostos, o Xiaomi Mi 11 Lite 5G pode sair a perder em comparação com o Galaxy A52s 5G. Depois, a nível de design, aí será mesmo uma questão de preferência.

Lamento se levantei mais incertezas quanto à escolha a fazer, mas são opções interessantes que merecem ser consideradas. Não aconselho nenhum em específico, qualquer um é uma boa escolha.

[Respondido por Hugo Cura]

Será possível que o meu PC tenha a imagem desfocada?

Ola. Adquiri recentemente para trabalho o portátil HP Pavilion Aero Laptop 13-be0000np. Ele trabalha muito bem, contudo em algumas aplicações, o ambiente do programa aparece algo desfocado. Percebe-se as letras e a imagem, mas esta deixa a desejar, sendo que é em algumas apenas. Isto é algo normal ou há algo que possa fazer para normalizar a situação? Muito obrigado. Com os mais sinceros cumprimentos Luís Soares da Costa

Resposta:

Luís,

De facto podemos dizer que é normal, embora não desejável.

Devido ao ecrã do computador ter uma resolução elevada para um tamanho pequeno (1920x1200 píxeis em 13,3”), para que o conteúdo seja legível com maior conforto, o Windows coloca o conteúdo automaticamente em escala (125% ou 150%), e o conteúdo de apresentação aumenta.

No entanto, há aplicações que não estão preparadas para essa funcionalidade do Windows. Para essas, apenas é feito um aumento direto de toda a janela (em vez de ser ao seu conteúdo), mas o resultado é mau.

Se for às definições do ecrã (Iniciar > “Alterar o tamanho do texto”, abrir) e alterar a escala para 100%, verá que as aplicações problemáticas já não têm qualquer conteúdo desfocado, no entanto, tudo ficou com tamanho mais reduzido.

Para tentar minimizar essas ocorrências, certifique-se que, no mesmo menu referido, clicando em “Definições avançadas de dimensionamento”, a opção “Deixar o Windows tentar corrigir as aplicações para que não fiquem desfocadas” está ligada.

Uma outra forma de tentar corrigir esse problema, é ir às propriedades do executável do programa. No separador “Compatibilidade”, clique em “Alterar definições de valor alto de PPP”. Ative as duas opções disponíveis, ou experimente-as individualmente, para perceber de que forma afetam o comportamento dos programas.

[Respondido por Hugo Cura]

Porque tenho este erro no arranque do Windows 11?

Viva, bom dia. O meu nome é Manuel Morgado e desde que fiz a transição para o Windows 11 comecei a ter o erro que vai anexado em print. Não conseguindo perceber qual a razão, por vezes quando preciso de abrir um jpeg ou um png não abre e dá o referido erro. A única forma que arranjei para contornar a questão é reiniciar e aí resolve. Eventualmente volta a acontecer. Já tentei obter solução em vários foruns e nada. Segue igualmente print das informações da máquina onde isto acontece. Obrigado pela vossa atenção. Atentamente, Manuel Morgado

Resposta:

Manuel,

A mensagem que mostra indica que alguma app está a tentar chegar a um ficheiro que não encontra.

Em concreto, falamos de uma imagem, de nome IMG_2282, dentro da pata Pictures da sua conta Windows.

A forma de resolver o problema é identificar por que razão a app de abertura de imagens quer aceder a essa mesma imagem.

Para o ajudar, aconselhamos a criar uma nova imagem, com qualquer conteúdo, e que tenha esse nome e essa extensão.

Pode usar, por exemplo, a app paint.net para o fazer, gravando-a depois nessa localização.

Ao encontrar a imagem, a app que está com problemas deverá abrir sem qualquer problema, devendo depois o Manuel perceber por que razão a dita imagem é necessária.

Caso não o consiga identificar, pode simplesmente deixar a imagem nessa pasta e tudo deverá funcionar normalmente.

[Respondido por Pedro Simões]

Vale a pena alterar o ficheiros HOSTS ou é perigoso demais?

Bom dia. A publicidade assola a navegação na NET. Mesmo quando não se vê, parece atrasar a fluidez de navegação. Programas como Ublock Origin dão grande ajuda, mas ultimamente tenho ouvido que usar um ficheiro HOSTS manipulado até pode ser melhor. Falam em MVPS hosts e em Steven Black hosts – este mais completo e que traz outra consequência: como o ficheiro é grande, o Windows “mastiga” um pouco à entrada. A instalação é simples e até há um ficheiro que “desliga” um serviço de dns, fazendo com que o host entre quase instantâneo. Pergunto se isto é seguro, e se vale a pena usar. Obrigado João Cortez

Resposta:

João,

Antes de avançar com alterações do ficheiro de hosts do Windows, é importante que perceba qual o seu papel e qual o impacto de o alterar.

Na prática, esse ficheiro é um dicionário local de conversão de nomes para endereços IP. Isto significa que o que ali colocar passa a ser regra para o seu Windows. Os valores não são carregados, mas sim consultados sempre que existe uma pergunta.

Quando coloca no seu browser www.pplware.com, irá ser realizada uma pergunta à Internet para saber em que IP está esse endereço.

Caso exista uma entrada no ficheiro de Hosts, essa pergunta não é feita, sendo aceite a resposta escrita no ficheiro de hosts.

Isto pode ser positivo, em casos que tenha a certeza da resposta, mas pode trazer problemas caso o IP mude.

A utilização mais normal para essas alterações é a criação de cenários de testes em que queremos que a resolução de nomes aponte para outros endereços IP.

Por outro lado, e aqui entra o propósito que me parece querer dar, podemos usar essas entradas para simplesmente impedir o acesso a certos sites.

Essas listas que fala vão recolher a maioria dos sites que oferecem publicidade e apontar para um IP local (127.0.0.1), que não tem resolução na Internet, não apresentando esse mesmo conteúdo.

Chamo à sua atenção que deverá encontrar forma de manter esse ficheiro atualizado. Sem essa sincronização o propósito é perdido e poderá até ter um efeito contrário ao esperado.

Por outro lado, recordo que ficará sujeito ao que esses serviços quiserem bloquear, não havendo certeza que todos sejam efetivamente barrados.

Em alternativa, falo-lhe de um browser que provavelmente já usa de forma constante. O Chrome tem, nas suas versões mais recentes, mecanismos para avaliar o consumo de recursos da publicidade apresentada nas páginas que visita.

Caso detete que estes estão acima do esperado, simplesmente bloqueiam a apresentação dessa mesma publicidade, aliviando o utilizador, o seu PC e os recursos disponíveis.

Aconselhamos a ponderar esta alternativa, pois é algo que está nativa no browser. Todas as restantes propostas agem diretamente no sistema operativo e podem ter um efeito negativo no que pretende.

Além disso, recordamos que é através dessa mesma publicidade que muitos sites mantêm os seus serviços a funcionar sem cobrar nada aos seus utilizadores.

É um pequeno contributo que dará para ter os conteúdos acessíveis e sem qualquer custo associado.

[Respondido por Pedro Simões]

Acho que encontrei um erro no iOS, onde o posso reportar?

Bom dia. Não sei se vos acontece tb mas o meu iPhone desde a atualização 15.0.1 ou 2, já não me lembro, apresenta-me as temperaturas, pela manhã erradas imagems do Facebook Todos os dias estão 25 graus, o que era bom, mas não é real na zona de Santarém em outubro. Sabem como posso reportar isso à Apple. Obrigado Francisco Coelho da Mota

Resposta:

Francisco,

Sou o primeiro a admitir que 25º em Santarém de forma permanente era algo fantástico e que todos agradeceriam 🙂 .

No entanto, terá efetivamente um bug no seu iPhone e no iOS. A Apple certamente agradecerá que relate esse erro, para depois ser resolvido numa futura atualização.

Para esse processo, a Apple tem disponível um serviço que está disponível através de uma app ou de um site.

Recomendamos que aceda ao site feedbackassistant.apple.com e que se autentique com a sua conta Apple.

Uma vez dentro do site, deverá criar um novo Feedback e fornecer o máximo de informações, complementando com imagens e tudo o que entender ser útil para o problema ser identificado.

A Apple irá certamente dar-lhe feedback e, esperamos nós, resolver-lhe o problema com a máxima brevidade possível.

[Respondido por Pedro Simões]

