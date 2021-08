A aposta da Google no Android Auto é grande e tem mudado ao longo dos anos. Criado de forma inicial para correr nos automóveis, depressa surgiu uma versão que podia ser usada diretamente nos smartphones.

Com as mudanças que surgiram, o Android Auto acabou por ser transformado numa app isolada, que pode correr a qualquer momento. A Google vai acabar com esta possibilidade e a app dedicada ao Android Auto vai mesmo desaparecer, tendo, no entanto, uma alternativa.

Quem não tem um carro com suporte para Android Auto não fica sem alternativas. A própria Google tem disponível para os smartphones uma app que traz o Android Auto para estes equipamentos. Simula o que temos nos automóveis, mas num ecrã de dimensões reduzidas.

A Google agora quer mudar esta realidade e por isso anunciou uma mudança importante para esta sua proposta. Com a chegada do Android 12, a app que dá acesso ao sistema da gigante das pesquisas no smartphone vai deixar de estar disponível para os utilizadores.

A Google parece querer estar a arrumar a casa e por isso prepara-se para a mudança. Ao remover a app dedicada ao Android Auto, a gigante das pesquisas dá andamento a um processo que já tinha anunciado. Vai colocar este modo no seu Assistente, como anunciou em 2019.

Uma vez que muitos países ainda não receberam esta integração do Google Maps com o Assistente, esta é ainda a única solução. É com esta proposta que os utilizadores conseguem ter o Android Auto nos seus smartphone e assim usar esta proposta.

Mesmo com esta mudança, a Google alerta que não será definitiva. Por agora os utilizadores têm apenas uma mensagem a indicar o fim do suporte, mas quem tiver uma versão mais antiga do Android vai poder manter a app a funcionar.

Esta será a mudança definitiva para esta solução da Google e para o seu sistema. A versão 12 irá ser o ponto de mudança e a Google está agora a preparar essa passagem para a nova realidade. O Android Auto será mudado e a alternativa é bem interessante para os utilizadores deste sistema.