Desde que apresentou o Edge que a Microsoft tenta por tudo que este browser passe a ser o novo padrão da Internet e do Windows. As medidas que tem tomado para isso são muitas e nem sempre as mais claras ou percebidas pelos utilizadores.

Com o Windows 11 a gigante do software quer tentar novamente atingir esta posição para o seu browser. Para isso, do pode ser visto, novas medidas estão a ser aplicadas. A mais básica destas é mesmo tornar ainda mais difícil mudar o browser usado no Windows 11.

A guerra dos browser tem levado a que todas as gigantes do software tentem ter a sua proposta no topo da escolha dos utilizadores. No caso da Microsoft o objetivo é fazer do Edge a "escolha" e as medidas já todos conhecem.

Depois de muitas mudanças no Windows para que o sistema tome o Edge com o browser padrão, há uma novidade que chega com a nova versão. O Windows 11 tem mudanças grandes e que dificultam a mudança do browser padrão, que deverá ser o Edge.

O que pode ser visto está dividido em duas áreas distintas. A primeira vem com a instalação de um novo browser, onde apenas uma notificação é mostrada e onde deve ser escolhida a opção para usar sempre essa app. Caso não seja escolhida, o browser pode ser mudado a qualquer momento, mesmo contra a vontade do utilizador.

O segundo caso é mesmo o mais complexo de gerir e que complica mais o processo. Se no Windows 10 era possível mudar o browser com apenas uma opção, no Windows 11 essa mudança tem de ser feita para cada tipo de ficheiro (HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHT, XHTML, FTP, HTTP e HTTPS).

A concorrência já se manifestou e, na verdade, não se mostra surpresa pela posição da Microsoft. Ficaram sim preocupados com as posições assumidas e pela forma como o Windows 11 escondeu uma função tão simples e importante.