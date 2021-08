O Android tem alguns pormenores diferentes e que permitem níveis de personalização muito grande. Os utilizadores podem alterar pormenores que criam uma versão personalizada do sistema e que se adapta Às suas necessidades.

Uma das mais recentes novidades permite ao Android dizer em voz alta quem está a ligar sempre que receberem uma chamada. Aproveita a app Telefone da Google e é muito simples de ativar e de usar nos smartphones.

Personalizar o Android é um processo simples e direto. Este sistema é aberto e permite alterar opções ou usar uma app para mudar completamente vários aspetos relevantes, quer gráficos, quer de funções disponibilizadas.

As próprias apps da Google permitem ajudar neste processo, em especial as que são usadas em áreas mais sensíveis. Falamos, por exemplo, da app Telefone, que recebeu recentemente uma novidade. Permite ao Android dizer em voz alta quem está a ligar.

Para ativar esta funcionalidade basta abrir as Definições da app. Carreguem nos 3 pontos que existem no canto superior direito e isso abrirá o menu, só precisam mesmo de escolher esta opção, que está no meio das 3 entradas presentes.

Na lista de opções que vão ter nas definições, devem descer até ao final, na zona destacada, com o nome Avançada. Aqui têm 2 opções, devendo ser escolhida a primeira delas, com o nome Anúncio de identificação de chamadas.

Com uma única opção presente, devem entrar e vão ver a lista que podem escolher para alterar. Existe a opção Sempre, Apenas com auscultadores e Nunca. Escolham a primeira opção ou, eventualmente, a segunda para terem essa informação sem olharem ao smartphone.

Desse momento em diante, e sempre que receberem uma chamada, o nome que têm na agenda ou o número será anunciado. Sem olharem ao smartphone sabem de imediato quem está a ligar e podem, se quiserem, atender ou não a chamada telefónica.