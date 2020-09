O seu carro vai adorar a novidade que o Google Maps vai ter em breve

Com o Android Auto a Google criou uma forma de interligar os smartphones com os sistemas de multimédia dos carros. Muito mais do que uma simples projeção do ecrã, este permite que sejam usadas apps em ecrãs maiores e assim com muito mais informação.

Claro que esta app pode ser usada sem um carro e assim ter uma consola a qualquer momento. A Google parece agora estar a prepara-se para dar ao Google Maps uma novidade que vai colocar o Android Auto de parte e que todos os utilizadores e condutores vão adorar.

O seu carro vai adorar esta novidade da Google

Ainda não é uma novidade que esteja a ser disponibilizada para todos, mas a Google tem uma alteração completa a chegar ao Maps. Esta irá ser dedicada à utilização no automóvel e irá mudar a forma como esta app é usada nestas situações.

Esta nova interface lembra em muitos aspetos o que existe já hoje no Android Auto, com o acesso a funcionalidades de outras apps, que se vão integrar com o Google Maps. Em primeiro lugar a própria imagem que os mapas têm estão focadas na utilização em ambientes de condução.

O Maps vai ter mais uma nova interface

Para além do mapa, vai estar presente uma parte do leitor de música preferido, com acesso direto aos seus controlos mais básicos. Além disso, há ainda o acesso a um número elevado de funções, como as chamadas, as mensagens e outras apps da Google.

Claro que a criadora do Android não deixa de fora outras apps e integra-as aqui neste mesmo menu, que é simples de usar. É dada prioridade a botões grandes e que podem ser facilmente usados quando se está a conduzir ou num carro em movimento.

Lembra muito o Android Auto e o que este oferece já

No centro de toda esta nova interface parece estar o assistente da Google e também o próprio Maps. A zona onde estes vão estar dá também acesso ao menu que a novidade traz. Para muitos é interessante ver esta alteração profunda, uma vez que é muito similar ao que o Android Auto já oferece hoje nos smartphones.

Sendo ainda uma alteração que está a ser testada, não há qualquer previsão para a sua chegada. A Google irá avaliá-la internamente e depois alargá-la a todos os utilizadores, provavelmente de forma gradual e faseada. Aparenta ser mais uma mudança radical no Maps, sempre o propósito de o tornar ainda melhor.