Jogar 2 horas de FIFA ou CoD queima tantas calorias como mil abdominais, diz estudo

Os jogos eletrónicos são um dos entretenimentos mais populares em todo o mundo. E a verdade é que estão cada vez mais aliciantes e, como tal, levam muitos jogadores a ficar agarrados durante horas ao computador, consola ou outro equipamento.

No entanto parece que há alguns benefícios no jogo prolongado. De acordo com um recente estudo, jogar FIFA ou Call of Duty durante 2 horas seguidas queima tantas calorias como as que se queimam ao fazer mil abdominais.

Jogar FIFA 2 horas queima cerca de 420 calorias

Já pensou que pode estar a perder bastantes calorias enquanto joga videojogos? Ora bem, segundo um estudo publicado agora pela Stakester, uma plataforma de jogos, jogar durante duas horas queima cerca de 420 calorias, 120 por hora. Ou seja, o equivalente a fazer perto de 1.000 abdominais.

O estudo contou com a colaboração de 50 jogadores do sexo masculino que passaram duas horas a jogar FIFA e Call of Duty: Warzone. Estes jogos contam com situações de grande tensão que aumentam os batimentos cardíacos.

De acordo com Tom Fairey, CEO e fundador da Stakester:

Não é surpresa nenhuma que jogar queima calorias. Mas ficámos surpresos com a quantidade de calorias queimadas numa sessão de duas horas de jogo. E claramente que é melhor do que fazer 1.000 abdominais. Todos sabemos que uma competição aumenta a nossa frequência cardíaca e a maioria já experienciou 'suar durante o jogo', o que acontece quando precisamos muito marcar um golo no último minuto no FIFA ou numa situação difícil no Warzone.

Já no ano passado, os investigadores da Universidade de Tecnologia de Queensland (QUT), na Austrália, publicaram um estudo que contou com a participação de 1.400 jogadores residentes em 65 países diferentes. A pesquisa concluiu que os gamers têm 21% mais hipótese de ter um peso mais saudável do que a população geral.

Claro que, com base nestes dados, não espere passar duas horas a jogar mas também a comer e obter os mesmos resultados dos abdominais.