As questões de segurança e privacidade têm estado a ser recuperadas. Os utilizadores estão cada vez mais conscientes de que este é um direto e que as empresas não podem e nem devem recolher os seus dados sem autorização.

Uma das mais recentes descobertas mostrou que o Facebook e a sua app recolhem dados do acelerómetro para depois extrapolarem informação. Esse parece não ser um exclusivo e qualquer site da Internet pode aceder a esses dados. Veja assim como acabar com essa recolha no Chrome.

Apesar de não darmos por isso, os browsers dos smartphones têm acesso a um conjunto elevado de dados dos sensores. Estes podem ser partilhados e usados de muitas formas pelos sites da Internet, muitas vezes de forma benéfica.

A verdade é que esta é uma informação que pode ser sensível se for mal usada e dar acesso a muito mais dados. O Chrome é dos browsers que mais pode usar esses sensores e passar a informação aos sites que a pedirem.

A forma de impedir essa recolha é muito simples e rápida de aplicar. Comecem por abrir o menu do Chrome nos 3 pontos no canto superior direito, e depois escolham a opção Definições, perto do final. Avancem com a opção Definições de sites para entrarem nos detalhes da configuração.

Aqui dentro vão encontrar um leque alargado de definições, com opções dedicadas a várias áreas deste browser e sites. Há ainda elementos que pode controlar, como sensores e outros mecanismos de recolha de informação (microfone, câmara, etc).

Procurem então por sensores de movimento e vão ver que esta opção estará ativa. A parte mais simples vem agora, com o desligar desta opção, desabilitando de imediato esta recolha de informação. Será bloqueada e nenhum site a recolhe do Chrome.

Para testarem se esta opção está realmente inativa, podem aceder a este link e validar que o sensor não está a fornecer dados ao Chrome e depois ao próprio site. Assim, ficam de imediato mais protegidos e com um nível de privacidade mais elevado.