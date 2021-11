5 produtos Xiaomi para aproveitar neste dia de promoções 11.11

Hoje celebra-se o dia dos solteiros na China. O 11.11 é já um importante marco nas promoções em todo o mundo e, ao longo do dia de hoje, vamos deixar-lhe aqui algumas sugestões para aproveitar e começar a preparar os seus presentes de Natal, e avançamos com a Xiaomi.

A Xiaomi e o seu ecossistema são muito ricos em propostas e, por isso, começamos com 5 produtos que vão desde o smartphone à trotinete.

Xiaomi 11 Lite 5G NE

O Xiaomi 11 Lite 5G NE é um smartphone bastante recente com Snapdragon 778G 5G, com versões com 6 e 8 GB de RAM e 128 e 256 GB de armazenamento interno. O ecrã é AMOLED com 6,55" e resolução de 1080 x 2400 píxeis.

Tem um módulo de câmaras principal de 64 MP + 8 MP + 5 MP que grava a 4K a 30 fps. A câmara frontal é de 20 MP e grava a 1080p a 60fps. Tem altifalante em stereo, NFC, Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6. A bateria é de 4250 mAh e carrega a 33W.

O smartphone está em promoção a partir de 333,27 €. No entanto, para quem procura um smartphone Xiaomi com melhor desemepnho e com uma câmara mais poderosa deixamos como sugestão o Xiaomi 11T, que foi lançado no mesmo dia que o 11 Lite 5G NE e que está disponível atualmente a partir de 500 €.

Xiaomi 11 Lite 5G NE

POCO X3 Pro

O POCO X3 Pro é uma opção de smartphone mais acessível, que pode ser encontrado a partir de 240 €, destaca-se desde logo pelo seu processador, um Snapdragon 860, e pelo facto de ter versões em 6 GB ou 8 GB de RAM. O módulo de câmaras principal tem uma grande angular de 48 MP, uma ultra grande angular de 8 MP, uma macro de 2 MP e outra, também de 2 MP, de profundidade. A câmara frontal é de 20 MP.

Este smartphone conta com um ecrã IPS de 6,67" com proteção Gorilla Glass 6 e já oferece taxa de atualização máxima de 120Hz. Tem jack de áudio de 3,5mm altifalantes em stereo, Bluetooth 5.0, NFC, sensor de impressões digitias na lateral e a bateria é enorme - tem uma capacidade de 5160 mAh e carrega a 33W.

POCO X3 Pro

Redmi Buds 3 Pro

Para quem procura um bom produto para ouvir música sem fios atrás que atrapalham e sem gastar muito dinheiro, os Redmi Buds 3 Pro são uma das opções a considerar. Estão disponíveis a partir de 51 € e têm várias opções de cores.

O destaque deste produto vai para a inclusão de tecnologia de cancelamento ativo de ruído inteligente, capaz de bloquear até 35dB. Vêm com Bluetooth 5.2 com TWS, permitindo a ligação individual de cada auricular. A autonomia bate as 28 horas de utilização, com a caixa de carregamento (que carrega sem fios).

Redmi Buds 3 Pro

Kit de chaves de precisão elétrico Xiaomi

A Xiaomi tem uma enorme quantidade de produtos que vão além dos smartphones e este Kit de chaves é um pequeno exemplo disso mesmo. É um kit de 42 € que é ideal para ter em casa ou levar no carro, adaptando-se a inúmeras necessidades do dia a dia.

É elétrico com duas velocidades de troque, a caixa é magnética para garantir que nada se perde, existem 24 pontas aparafusadoras e a bateria garante 400 utilizações com uma só carga.

Xiaomi Electric Precision Screwdriver Kit

Xiaomi Mi Electric Scooter 3

Finalmente, para quem procura uma forma de mobilidade mais sustentável e para quem quer fugir ao trânsito, sugerimos uma trotinete elétrica. A Mi Electric Scooter 3 suporta até 100 Kg e garante uma velocidade máxima de 25 km/h. A sua bateria é de 7650 mAh e o motor é de 300W, isto garante uma autonomia até 30 km.

Tem sistema de travões de disco + eABS, refletores para uma maior segurança à noite, é dobrável e ainda existe uma app dedicada que permite analisar algumas informações e atualizar o firmware.

Mi Electric Scooter 3