O título deste artigo pode parecer um lugar-comum, dado que tantas vezes foi repetido, mas a verdade é que está atualizado e é novamente um problema. As preocupações de segurança voltam a atacar o iPhone e o Facebook é o culpado.

Uma investigação recente mostrou que o Facebook consegue obter dados e a localização dos utilizadores mesmo sem estes concordarem. Isso acontece no iPhone e recorre a um simples sensor e à informação que este recolhe.

As questões sobre a privacidade e a recolha de informação do Facebook sobre os utilizadores sempre foram um tema sensível. A maior rede social da Internet tem várias formas de o fazer, mesmo quando os utilizadores recusam a recolha dessa informação.

Investigadores de segurança voltaram a provar esta ideia, mostrando que o Facebook está novamente a usar informação recolhida de outras fontes. Desta vez está em causa a utilização do acelerómetro como fonte de um vasto leque de informação, associada à localização e ao que está a ser feito.

A recolha de dados é de tal forma avançada que o Facebook parece conseguir identificar as pessoas que estão perto do utilizador. A forma de o fazer é comparando os dados que recolhe do acelerómetro e identificados os padrões que se repetem.

Ao mesmo tempo, conseguem olhar para os utilizadores e para o que estes estão a fazer no seu smartphone. Conseguem identificar se estão a ser captadas imagens em, por exemplo, no modo panorâmico ou se está a ser usada a função "shake to report"

Os investigadores reportaram que o WhatsApp e o Instagram recolhem os mesmos dados, mas com uma diferença muito importante. As apps destes serviços permitem que a recolha seja bloqueada, algo que não acontece na app do Facebook no iPhone. A piorar, sabe-se que esta recolha acontece em situações que não eram esperadas.

A Apple trouxe uma nova política com o iOS 14 que veio trazer problemas ao Facebook. Este tipo de situações, que parecem violar a privacidade, são a forma normal de serem contornadas as limitações e trazer de volta o volume de dados que a rede social necessita.