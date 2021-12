Agora que a MIUI 13 está apresentada, os utilizadores da Xiaomi têm a dúvida sobre se os seus smartphones vão receber esta atualização. Esta lista definitiva ainda não está conhecida, mas muito já se sabe sobre este processo.

Quem tiver dúvida sobre este tema, tem uma app que pode ajudar. Esta consulta várias fontes de informação e dá as certezas que o utilizador precisa. Vejam assim de forma simples e rápida se o seu Xiaomi vai receber a MIUI 13.

Uma app para quem tem um smartphones Xiaomi

As novidades que a MIUI 13 traz são importantes e mudam completamente a forma de usar este sistema. É também a chegada do Android 12 aos smartphones da Xiaomi, com todas as melhorias que a Google trouxe para o seu sistema.

Quanto à chegada da nova versão, existe uma forma simples dos utilizadores terem acesso a informação essencial. Com recurso à app MIUI Downloader os utilizadores podem saber na hora se os seus smartphones vão ter acesso.