Nintendo alerta que o stock das consolas Switch vai diminuir nos próximos meses

A escassez de equipamentos ainda se faz sentir, e certamente que se deparou com algum produto sem stock nas lojas durante as compras de Natal. Para além disso, parece que este é um problema que não será resolvido na sua totalidade a curto prazo.

Neste sentido, agora foi o próprio presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa a alertar que o stock da sua popular consola de videojogos Nintendo Switch irá começar a diminuir ao longo dos próximos meses.

Stock da Nintendo Switch pode escassear já nos próximos meses

Segundo o presidente da empresa japonesa, Shuntaro Furukawa, a Nintendo Switch vai começar a escassear e esgotar no mercado ao longo dos próximos meses. Este é um problema que se vem a desenvolver desde este ano, e a empresa já reduziu a sua previsão de envio de consolas no mercado no último relatório fiscal em 1,5 milhões de unidades. Em termos concretos, esta redução traduz-se de uma passagem de 25,5 milhões de Nintendo Switch para 24 milhões.

O executivo referiu nesta terça-feira que "o fornecimento da consola de videojogos topo de gama da empresa, a Nintendo Switch, pode estagnar a partir do início de 2022. A escassez global de semicondutores e as interrupções logísticas terão impacto".

Mas provavelmente esta é uma notícia que já muitos aguardavam, pois as mais ambicionadas consolas, como a PlsyStation 5 da Sony e a Xbox Series X da Microsoft, estão praticamente esgotadas em todas as lojas do mundo. Até aqui, a Nintendo Switch ainda conseguiu ter unidades disponíveis para compra, e até mesmo na época da corrida às lojas para as compras de Natal conseguíamos ver alguns exemplares expostos para venda.

No entanto a sorte da Nintendo, e dos clientes que pretendem comprar a sua consola, poderá mudar em breve. E então podemos esperar que nos primeiros meses de 2022 se sinta uma falta destes equipamentos. Esta previsão é desencadeada pela escassez de chips que se arrasta há algum tempo, agravada pela quantidade de unidades vendidas ao longo da Black Friday e da época natalícia.

