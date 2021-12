Alexa: Assistente virtual da Amazon propõe desafio perigoso a criança

Já ouviu falar na Alexa? Vivemos na era das assistentes digitais e as gigantes tecnológicas têm feito evoluções significativas. No entanto, as assistentes virtuais estão longe de ser perfeitas e o caso que contamos hoje é exemplo disso.

A assistente virtual da Amazon, a Alexa, propôs um desafio perigoso a uma criança de 10 anos.

Alexa propôs a criança para colocar moeda na tomada

A Alexa é a assistente virtual da Amazon. Tal como outras assistentes virtuais, a Alexa tem a capacidade para realizar várias ações, em especial, interagir com os utilizadores. No entanto, aconteceu uma situação grave com a Alexa.

Kristin Livdahl, mãe de uma criança de 10 anos, revelou que a assistente virtual da Amazon propôs à filha que colocasse um carregador de telemóvel numa tomada e depois encostasse uma moeda.

A situação foi publicada pela mãe no Twitter.

A mãe explicou que a filha estava a fazer alguns exercícios físicos que estava a acompanhar no Youtube. No entanto, insatisfeita, pediu outra atividade à Alexa, ao que esta sugeriu fazer “o que encontrou na web”. A reação de Livdahl foi gritar: “Não, Alexa, não!”, contudo ressalva que a filha é “muito inteligente para fazer algo assim”.

De acordo com a BBC, a Amazon já corrigiu o problema referindo que "A confiança do cliente está no centro de tudo o que fazemos e a assistente virtual foi projetada para fornecer informações precisas, relevantes e úteis aos clientes”.

