A bateria é um dos elementos mais importantes de um smartphone, seja ele Xiaomi ou de qualquer outra marca. É ali que toda a energia necessária para funcionar está presente e por isso deve ser gerida de forma exemplar.

Muitas marcas criam mecanismos para controlar os consumos, algo que nem sempre funciona como pretendido. A Xiaomi quer ajudar neste ponto e por essa razão deu à MIUI algumas ferramentas únicas. Vejam assim como podem ativar os alertas de consumos anormais de bateria num Xiaomi.

Antecipar problema com a bateria

Para além de ter uma gestão de energia eficiente, os smartphones da Xiaomi dão aos utilizadores algumas ferramentas importantes nesta área. Monitorizam os consumos de energia e ajudam a manter a bateria em níveis aceitáveis.

Algo que está disponível para dar uma ajuda essencial na MIUI são alertas específicos para detetar problemas de consumos de energia. Esta opção avalia a bateria e os seus consumos, criando alertas em momentos essenciais e de maior necessidade.

Xiaomi e MIUI com uma ajuda essencial

Para ter esta opção ativa e a ajudar os utilizadores, devem em primeiro lugar abrir as Definições do smartphone Xiaomi. Aqui dentro, perto do final, vão encontrar a opção Bateria, que devem abrir para aceder às opções que precisam ativar.

Com a lista de consumos da bateria visível, o utilizador deve agora carregar na área de definições, acessível pela roda dentada presente no canto superior direito. Aqui, perto do final, encontra a opção que irá alertar o utilizador.

Alertar para consumos anormais no smartphone

Com o nome Notificações de descarregamento de bateria, esta opção deverá estar desativada. Devem por isso ativar, bastando mudar a posição desse interruptor na MIUI. De imediato o smartphone Xiaomi irá monitorizar a bateria e os seus consumos.

É desta forma simples que podem ter uma ajudar da Xiaomi para detetar problemas com a bateria no smartphone. Esta opção simples da MIUI garante o detetar de problemas de forma antecipada e assim livrar os equipamentos de falhas posteriores.